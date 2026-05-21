Slušaj vest

Dan nezavisnosti Crne Gore, tačnije dan kada se ova zemlja otcepila od zajednice sa Srbijom, obeležen je sinoć na Cetinju.

Prisustvovali su Milojko Spajić, premijer Crne Gore, Milo Đukanović, bivši dugogodišnji predsednik i premijer, Ranko Krivokapić, savetnik ministra spoljnih poslova, Gojko Perović, protojerej - stavrofor SPC-a, uz blagoslov Mitropolije crnogorsko-primorske, raspop Miraš Dedeić, kao i Andrija Mandić, predsednik Skupštine.

Foto: Ustupljene fotografije

Foto: Ustupljene fotografije

I dok su mnoga poznata imena odlučila da budu deo tog događaja, Milan Knežević i njegova stranka ostali su po strani. Nekome obraz ipak nije imao cenu!

Foto: Kurir

Zanimljivo je da su ovaj datum slavili svi zajedno, oni koji su na vlast došli upravo zahvaljujući borbi protiv Mila Ðukanovića i podršci srpskog naroda.

U Crnoj Gori danas srpska trobojka ne postoji kao državni simbol, srpski jezik nije službeni, a pritisci i napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu se nižu. Uprkos svemu tome, uprkos osećanjima velikog dela srpskog naroda i u Crnoj Gori i u Srbiji, zvanična Podgorica je slavila datum koji mnogi Srbi doživljavaju kao dan razdvajanja i političkog udaljavanja od sopstvenog identiteta i istorije.

Takođe, treba imati u vidu da da je ono ključno što se desilo nakon te 2006. činjenica da je Crna Gora dve godine nakon toga, u oktobru 2008. godine, povukla najsramniji potez u svojoj istoriji, a to je priznanje takozvane države Kosovo.

- Zabila je nož u leđa bratskoj Srbiji protivno stavu osamdeset pet odsto građana Crne Gore koji su bili isključivo protiv tog priznanja i ono što je Crna Gora tada uradila je najbolja potvrda da je ta država nastala na antisrpskom narativu - rekao je nedavno Knežević.

Podsećamo i da je Knežević, predsednik Demokratske narodne stranke, nedavno sproveo inicijativu povlačenja priznanja nezavisnosti tzv. Kosova u opštini Zeta.