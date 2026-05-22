Kako je rekao novi mađarski premijer, u suprotnom bi EU mogla da izgubi kredibilitet u tom regionu.

- Što se načelno tiče prijema u članstvo, želim da podstaknem evropske zemlje da, pre nego što se drugima obeća nekakav status, u EU prvo puste one kandidate koji se već dugi niz godina pripremaju, koji su se mnogo toga odrekli, preuzeli mnoge obaveze i dobili mnoga obećanja - rekao je Peter Mađar u intervjuu za austrijsku agenciju APA.

Mađarski premijer je rekao da strahuje da bi u suprotnom EU u zemljama Zapadnog Balkana izgubila kredibilitet, preneli su austrijski mediji.

- Znamo da stabilnost i bezbednost Balkana nisu samo interes Balkana, nego i Evrope. Zato želim sve da ohrabrim da prvo svi zajedno ispunimo ono što smo ranije obećali, pre nego se daju razna obećanja u ime Evropske unije - rekao je Mađar, koji je u četvrtak boravio u prvoj poseti Austriji u svojstvu premijera.

Odgovarajući na pitanje da li će u Mađarskoj, kako je obećao, biti održan referendum o ulasku Ukrajine u EU, Mađar je rekao da hoće, ali da to ne bi bio jedinstven slučaj.

- Jako smo daleko od toga, pošto Ukrajina neće sutra ili prekosutra, već će, ako uopšte, najranije za deset godina biti tako daleko da uđe u EU. Ali nije samo mišljenje Mađarske, nego skoro svih evropskih vlada da ne postoje dva načina ulaska u EU - rekao je Mađar.

Istakao je da svako ko želi da se priključi EU "mora da prođe iste procedure, da ispuni iste pretpostavke".

Mađarska, prema njegovim rečima, zaista namerava da održi referendum o prijemu Ukrajine, ali tek kada se završi rat sa Rusijom i ako Kijev tada još bude želeo to članstvo.

- Međutim, u tome nismo sami, jer su već u nizu zemalja održavani referendumi o prijemu neke zemlje u EU - rekao je Mađar.