Blokaderi su napali i izvređali evropsku komesarku za proširenje Martu Kos samo zato što se usudila da pozdravi i pohvali usvajanje izbornih zakona u Skupštini Srbiji prema preporukama ODIHR-a! Sagovornici Kurira objašnjavaju da su blokaderi ovim dokazali da su spremni da "zarate" i sa Evropom, ali i bilo kim u svetu, zarad svojih ličnih interesa - dobijanja fotelja i rušenja aktuelnog predsednika Aleksandra Vučiča sa vlasti!

Iako su blokaderi do skoro dizali komesarku Kos u nebesa dok su se nadali da će zamrznuti dalju isplatu novca iz Plana rasta EU namenjenog Srbiji, kada je i jedan od njihovih lidera, političar Vladan Đokić, nekada poznat i kao rektor Beogradskog univerziteta, trčao na sastanke sa njom u Brisel, sve se promenilo kada je Marta Kos uputila pohvale Srbiji.

Ona je, naime, na društvenoj mreži Iks napisala da "pozdravlja usvajanje četiri izborna zakona od strane Srbije nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)", nakokn čega je usledio žestok odgovor blokadera sa Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu.

- Loš izbor reči i tajming, što bi rekli, fanatične EU stranke. Ćacikos - stoji na Iks profilu FTN-a u blokadi.

Oni su tako iskoristili, za njih, podrugljiv izraz "ćaci" koji koriste kada žele da uvrede jude koji podržavaju vlast u Srbiji i Srpsku naprednu stranku (SNS).

Politički filozof Dragoljub Kojčić govori za Kurir da je ovo još jedan primer da su jednostranost i isključivost jedina oznaka političkog karaktera "studenta u blokadi", jer "ko god im ne odgovara odmah postaje predmet izrugivanja i mržnje".

- To zapravo pokazuje da oni i nisu politička grupacija u pravom smislu te reči, te da im nedostaju politička ideologija i program i da ne postoji zajednički imenitelj koji bi spojio stavove makar troje od njih. Da bi opstali kao grupacija i da bi konzumirali fondove koji su iz inostranstva namenjeni za rušenje Srbije, oni se zadovoljavaju najprimitivnijim oblikom koherentnosti, a to su nasilje i mržnja. Interesantno je da će evropska komesarka za proširenje Marta Kos da bude najbolji lakmus papir razumevanja studentskog raspoloženja, jer joj nije trebalo više od jedne izjave da se od favortia i idola sruši u blato tzv. studnetske percepcije. Ali neka ovo bude za nauk i svim drugima, jer to će se i desiti svakome ko ozbiljno shvati demokratiju i pokuša da iznese mišljenje drugačije od "studentske" diktature - ocenjuje Kojčić.

Blokaderi zamerili i Grboviću Pretpostavlja se da su blokaderi u ovoj objavi želeli da "potkače" i Pokret slobodnih građana (PSG) i Pavla Grbovića koji je nedavno kritikovao njihov memorandum o Kosovu i Metohiji da je "sadržinski problematičan i pogrešno tempiran". Blokaderi su mu kritiku očigledno zamerili budući da su njegov pokret u ovoj objavi okarakterisali kao "fanatičnu EU stranku".

Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir da je za pretpostaviti da bi za svakog aktera koji želi da učestvuje u izbornom procesu usvajanje četiri izborna zakona kojima se ispunjava čak pet preporuka ODHIR, bila dobra vest.

- Međutim, mi imamo situaciju da opozicija u Skupštini, koja konstatno optužuje vladajuću većinu za nekakve izborne neregularnosti, nije ni bila u sali, niti glasala za usvajanje ovih zakona! Zatim su se pojavili studenti u blokadi koji su na jedan izuzetno primitivan način odlučili da kritikuju evropsku komesarku Kos, jer je pohvalila demokratske procese u Srbiji. Do juče su istu tu komesarku uzdizali u nebesa kada su se nadali da će zamrznuti novac iz EU koji je namenjen Srbiji, ali su bezbroj puta išli u Brisel da se sastanu sa njom ili je dočekivali i u Srbiji. Kako je tada Marta Kos bila simbol demokratskih evropskih vrednosti, a čim je rekla nešto pohvalno na račun Srbije, postala je novi državni neprijatelj? Opet se ponavlja situacija da svako ko podrži ili odbije da kritikuje Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast - za studente u blokadi postaje negativac, jer je očigledno njihov jedini zajednički imenitelj isključivo rušenje vlasti i postavljanje svojih kandidata, pa ako zbog toga moraju da uvrede visoke evropske zvaničnike, oni uopšte ne razmišljaju o posledicama. Kakvu bi to međunarodnu politiku Srbije vodili ako su spremni da se posvađaju sa celim svetom samo zato što im se nije dopala pohvala na račun njihovog političkog neistomošljenika, a koja uz sve to, ide u korist Srbiji - govori Miletić i dodaje:

- Da stvar bude gora, čini mi se da se u ovom krije jedan mnogo dublji strah blokadera i opozicije, a to je onaj od izbornog neuspeha i pokušaja da se on opravda. Usvajanjem ovih zakona i ispunjavanjem preporuka ODIHR-a njima ponestaje stalnih izgovora za izborni debakl. Sada na izborima neće moći da se vade na loše izborne uslove i da upiru prstom u vlast kako je ona kriva za nešto, kao da do sada nisu mogli da vide da su građani ti koji ne žele aktere koji u izbornu utakmicu ulaze bez plana i programa i samo sa poltičkom antagonizomom i prema predsedniku Vučiću.

Da podsetimo, Skupština Srbije usvojila je u sredu set izbornih zakona, Odluku o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Odluku o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.