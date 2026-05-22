Usvajanjem izmena i dopuna četiri izborna zakona Srbija je pokazala napredak u primeni ODIHR preporuka i poboljšanju izbornih uslova, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

- Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima - napisala je Kos na Iksu i dodala da EU nastavlja tesnu saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti.

I Odbor za kontrolu i opservaciju je pozdravio usvajanje novih zakona, naglasivši da je to važna stvar za Srbiju, signal da radi svoj posao i pažljivo analizira preporuke međunarodnih institucija i nastavlja da uređuje izborni proces.

- To pokazuje da Srbija nije okrenula leđa reformama, već da ide putem razgovora, dogovora i ozbiljnog rada kroz institucije. Zakoni se donose, preporuke se uvažavaju, a institucije pokazuju da rade u interesu građana i države - navodi se u saopštenju.

Srbija je potvrdila da je na evropskom putu, da želi da bude deo evropske porodice, što je sve suprotno od onoga za šta je optužuju blokaderi, opozicija i blokaderski mediji.

Evropski standardi

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu kaže za Kurir da Srbija aktivno unapređuje izbornu regulativu nakon svakog izbornog ciklusa.

- Preporuke ODHIR su teren na koji niko nije ušao decenijama, a danas vidimo da se ovi zakoni usvajaju. U načelu, građani Srbije imaju poverenje u izborni proces, ukoliko pogledamo izlaznost na lokalnim izborima. Srbija aktivno sprovodi reforme i uvodi evropske standarde kao vid strateškog izbora kojim se unapređuje svaki deo našeg društva. Sa druge strane imate politički angažovane pojedince kojima je cilj da posvađaju Beograd i Brisel, čime direktno prave štetu svim građanima Srbije. Osvojili su teren percepcije a ne činjenica, uzdam se da će vlasti u Srbiji imati kapaciteta da uspešno iskomuniciraju reformske rezultate sa Evropskom unijom - zaključio je Obradović.

Deo posla završen

Karijerni diplomata Milovan Božinović kaže za Kurir da je usvajanje četiri izborna zakona dobra vest za Srbiju i da je u jednom delu preporuka ODIHR posao završen.

- Istina je da mi nismo u baš skladnom dijalogu sa Evropskom unijom, ali ovo je dobar znak i početak, s tim što postoje druga pitanja kojima se treba baviti i koje treba razrešiti. Ova vest će zaista obradovati našu zemlju i još više otvoriti put kojim treba da idemo, a koji je jedini dobar. Ovaj potez Srbije, kao i pozdravljanje evropske komesarke za EU proširenje Marte Kos, nagoveštava dalje korake ka našem cilju - istakao je Božinović.

Nema zamrzavanja fondova namenjenih Srbiji Marta Kos je nedavno demantovala izjave blokaderskih medija iz Srbije da je Evropska unija zamrzla fondove namenjene Srbiji. - Demokratska Srbija ima mesta u EU i mi stalno proveravamo da li sve zemlje korisnice sredstava iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume. Nije doneta nikakva formalna odluka o obustavi plaćanja - izjavila je Marta Kos.