Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rano jutros po našem vremenu stigao je u Kinu, gde od danas boravi u petodnevnoj zvaničnoj poseti na poziv predsednika NR Kine Sija Đinpinga.

Posle svečanog dočeka uz najviše počasti, predsednik Vučić se uključio uživo iz Pekinga gde je govorio o predstojećoj poseti, ali i odgovarao na pitanja novinara.

Poziv na dijalog Govoreći o nasilju blokadera koje smo sinoć videli na ulicama Beograda, Vučić ističe da njegov poziv na dijalog ostaje otvoren.

- Kao predsednik Srbije pozivam ih na dijalog, verujem da je to važnije od naših stranačkih pitanja i političkih prepucavanja. Moj poziv im ostaje otvoren...

- Još jednom ih pozivam na dijalog i neću prestati, to je dobro za njih, može da im donese mnogo toga...

- To je dobro za njih, to je dobro za sve nas. Ovako će na svakom skupu da imaju sve manje. Juče su imali manje nego 28-og, 28-og manje nego 15. marta, i svaki put će imati sve manje ljudi, ma koliko se trudili, ma koliko novca bilo za organizaciju skupova i bilo čega, rekao je Vučić i dodao da postoje tri različite procene o broju ljudi koji su prisustvovali skupu, kao i da je zvanično prihvaćena ona koja je najviša, iako je realna brojka manja - tri službe su dale od 30.500 do 34.300. Dakle, u te četiri hiljade, nepune četiri hiljade, kretale su se procene sve tri službe koje se time bave.

- Prihvatili smo najvišu procenu, iako precizni podaci pokazuju da je nešto manje bilo od 34.300, ali potpuno je nevažno..

Vučić kaže i da je sinoć bio spreman da čestita svojim političkim protivnicima na dobro organizovanom skupu, ali da je nakon skupa postalo očigledno da su incidenti unapred pripremljeni i da je nasilje njihova suština i priroda.

- Sinoć sam, nećete verovati, bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan, uz sitnije provokacije, uz sitnije napade na ljude u Pionirskom parku. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio, a onda je, naravno, postalo očigledno da je taj napad i da su ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da je nasilje njihova suština i njihova priroda

- Još jedanput da ih zamolim da pokušaju da budu odgovorni, da pokušaju da budu ozbiljni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Kamere i novinari N1 su sve vreme bili pored Pionirskog parka, niko im ružnu reč nije rekao, niko ih nije popreko pogledao. Zato su novinare Informera napadali na najbrutalniji mogući način i to govori o razlici u pristojnosti, ali i u planovima, programima i u tome ko kako vidi Srbiju.

- Sve je bilo dobro, sve je bilo demokratski, do trenutka dok nisu krenuli policajcima da razbijaju glave..., kazao je i dodao:

- Videćemo što se tiče brojnosti kad mi 26, 27, 28, oko Vidovdana organizujemo, ali ni to nije važno, mnogo važnije od brojnosti naše biće poruke koje ćemo mi da damo građanima, planovi i programi sa kojima izlazimo...

A na to da su blokaderi opet poručivali "gotov je", kaže:

- Pa jesam gotov, uskoro mi ističe mandat! Moguće da ću uskoro da podnesem ostavku..., kaže Vučić na pitanje o porukama blokadera da je "gotov".

Vučić je izjavio i da nije bilo ubačenih elemenata među onima koji su sinoć nakon skupa na Slaviji napali policiju, i da su te sukobe izazvali blokaderi.

- Nikome nije odgovaralo da se tako nešto desi osim njima. Oni su to želeli. Mi smo želeli sliku demokratske Srbije i uvek ćemo to želeti, mirne Srbije bez nasilja. Oni žele Srbiju nasilja i u tome je razlika. A sada nemojte da tražite da ti naši ubačeni elementi budu pušteni na slobodu i da kukate da su nevino uhapšeni. Svi su to njihovi aktivisti, rekao je Vučić, te na pitanje o "velikom broju policije na skupu" dodao da uopšte nije bilo mnogo policije, kao i da na Slaviji gotovo da nisu mogli da se vide.

- Policija je sve obezbedila na izvanredan način. Nigde problema u saobraćaju, policija je zatvorila ulice, nigde incidenata ili bilo čega. Kada prijavite skup policija sve može na vreme da obezbedi. Policija je imala mali deo snaga u blizini Pionirskog parka jer su brojni pijani i drogirani napadali ljude tamo koji su samo stajali i gledali. Kao što je i 15. marta bilo dovoljno da stoje i da ih gledaju. I nikoga nisu napali, ni dobacili, za razliku od ovih drugih. Ali kada upucate Bogdanovića on je valjda kriv, a oni su izmislili da se dogovorio da ga upucaju. Njihovim teorijama zavere nema kraja, jedna laž sustiže drugu. Jel ste videli da Jovanjicu više ne spominju, nema tu velike filozofije. Od kada su uhvaćeni u laži to se nije ponovilo. Nastaviće sa tim...

- Ne postoje ubačeni elementi, mi smo hteli sliku demokratske Srbije, a to je odgovaralo samo njima, podvukao je Vučić na temu sinoćnjeg nasilja blokadera u Beogradu. - Njihovim lažima i teorijama zavere nema kraja, jedna laž sustiže drugu...

- Uložene su milijarde evra u rušenje Srbije - u medije, političke i parapolitičke organizacije, NVO, sindikate... keš na ulice... ali i pored toga uspeli smo da taj napad odbijemo!

Dodao je i da razume strane centre moći koji rukovode tim i svime što rade, kao i da je odgovor države ne samo funkcionalan već i da je urodio plodom.

- A videćemo rezultate na izborima. Biće nam veoma teško, ali neće ni njima biti lako. Ponekad nam naši politički protivnici pomognu kao juče, a to je ono što ne volim jer bih voleo da to uradimo svojim radom, rekao je Vučić dodavši da su oni su favoriti zbog tolikog novca koji dolazi, ali "biće velika borba pa ćemo da vidimo".

- Ne bih sa sigurnošću govorio da će tako lako da pobede kao što im se činilo, rekao je Vučić dodavši da nema problem sa demonstracijama i da je naviknut na njih, a da juče na Slaviji nisu bile demonstracije već prijavljeni predizborni skup.

- Više mi se dopada da su održali takav skup nego da nisu. Em što su građani mogli da vide sve što je trebalo, em su mnogo para potrošili na skup i energiju i izazvali dodatna trvenja i sukobe, između i unutar sebe. Sa druge strane je bes ljudi koji drugačije misle i on je sve veći i imaćemo problem sa tim, ali ćemo se truditi da ih kontrolišemo da nečine što su oni činili, rekao je Vučić.

Vučić je kazao i da su sinoć povređeni policajci.

Na komentar evroposlanika Andreasa Šidera da je zaustavio železnički saobraćaj u Srbiji iz straha od sopstvenih građana uoči jučerašnjeg blokaderskog skupa na Slaviji, Vučić je kazao da "mi, za razliku od gospodina Šidera, nemamo problem sa demonstracijama".

- Ja zaustavio? Pa teško im je bilo da dođu kolima jer ti brzi vozovi idu samo do Novog Sada i Subotice...

