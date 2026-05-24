Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je, povodom jučerašnjeg blokaderskog skupa i incidenata koje se izazvali, da je povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a, od čega je jedno lice imalo diplomatsku ličnu kartu.

Dačić je rekao da policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike i dodao da nijedan policajac ne priželjkuje da se sukobi sa nekim ili da ga neko udari kamenom u glavu kada ode na posao.

- Pa koji to policajac ujutru kad krene na posao priželjkuje da dođe da se bije sa nekim ili da ga neko kamenom udari u glavu? Čime su to zaslužili naši policajci? To nije samo pirotehnika. To su kamenice, motke, štapovi. To su napad na predsedništvo i na ljude koji su okupljeni u Pionirskom parku i napad na policijske službenike. Juče je bio jedan klasičan predizborni skup. Oni vode predizbornu kampanju. Imajte svoju politiku, imajte svoja uverenja. To je jedna stvar. Druga je stvar da nam je potreban građanski mir, a ne građanski rat! Čemu služi to, osim da neko namerno izaziva sukobe sa policijom? - istakao je ministar gostujući na TV Prva.

Naveo je da policija mora da interveniše u slučaju kada je neko napadne i dodao da je jučerašnji skup bio prijavljen, zbog čega je policija preduzela sve što je bilo moguće.

- Policija je preduzela sve ono što je mogla, ali nema nikakvih razloga da ovakve scene postoje. Takve scene mogu samo nama da nanose štetu, iako ih svakodnevno možemo videti na drugim krajevima planete, ali nekako je to normalno da kod njih to tako policija radi, a kod nas bi to bilo nenormalno. Četrdeset sedam lica je dovedeno, 15 krivično, 30 prekršajno, jedno po poternici, jedno je imalo diplomatsku ličnu kartu, reč je o predstavniku Svetske banke iz Brazila - rekao je ministar.

Ministar policije je istakao da je podneto osam krivičnih i 31 prekršajna prijava, kao i da je za svaku osudu to što je povređeno 17 policajaca.

- Imajte svoju politiku, pokažite se. Ja neću nikada glasati za to za šta se oni zalažu, ali nikada država ne može da dozvoli da se nešto iz politike pretvori u nasilje, mržnju i sve ostalo - objasnio je Dačić.

On je rekao da je od trenutka kada su počeli protesti u Srbiji povređeno više od 300 policajaca, kao i da je prošle godine bilo 18.893 neprijavljenih javnih skupova.

- Znači, 2002. godine je takvih skupova bilo 500 ili 700. Mi smo imali 18.893. Znači, u periodu od 1. novembra 2024. do 30. aprila ove godine održano je ukupno 30.210 javnih okupljanja. Registrovano je ukupno 363.340 angažovanja policijskih službenika i povređeno je 326 policijskih službenika - naveo je Dačić.

Upoređujući podatke iz 2001. i 2025. godine, ministar je rekao da je 2001. godine zabeleženo 123.000 krivičnih dela, dok je prošle godine bilo oko 64.000.

- Ukupan broj krivičnih dela je manji za skoro polovinu. Broj krivičnih dela je prošle godine bio na najvišem nivou u poslednjih 25 godina. Što se tiče opšteg kriminala, 111.000 je bilo krivičnih dela 2001. godine, prošle godine 58.000. Znači, 2024. godine 215 ubistava, prošle godine, znači 2024. kada sam ja došao da budem ministar, bilo je 50. To je najmanje bilo u istoriji. Prošle godine 66, ove godine 18 u prva četiri meseca, a ono što je bitno, sva ubistva su rasvetljena - istakao je ministar.