U nastavku posete Narodnoj Republici Kini, delegacija Srpske napredne stranke posetila je Muzej Komunističke partije Kine u Pekingu.

Prema rečima predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, tokom obilaska muzeja delegacija je imala priliku da se još detaljnije upozna sa bogatom istorijom Kine i Komunističke partije Kine, kao i da dodatno unapredi znanja o kineskom modelu socijalizma sa kineskim karakteristikama, koji je omogućio snažan razvoj i napredak prijateljske Kine.

"Obilazak Muzeja KP Kine još jednom nas je uverio u veličinu, snagu, hrabrost, ali pre svega mudrost kineskog naroda. Komunistička partija Kine danas je najveća svetska politička stranka, u čiju su istoriju, borbu i razvoj živote ugradile hiljade i hiljade njenih članova.

Delegacija SNS u Kini, poseta Muzeju Komunističke partije

Zahvaljujući mudrom rukovodstvu, ali i snažnoj podršci naroda, Komunistička partija Kine ostvarila je do sada nezabeležen uspeh u istoriji čovečanstva. A priča se nastavlja..."

Partijski rad KPK dostigao je istorijski nivo, a za nas iz Srpske napredne stranke je od najvećeg značaja da razvijamo saradnju sa Komunističkom partijom Kine i da imamo takve čelične prijatelje. Nastavićemo da produbljujemo prijateljstvo i saradnju naših dveju partija, na dobrobit i u korist srpskog i kineskog naroda.

Delegaciju je predvodio predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, uz prisustvo članova Predsedništva Milenka Jovanova, Biljane Pantić Pilje i Miloša Terzića.

