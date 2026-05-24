Tokom zvanične posete Pekingu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Veliki kineski zid u pratnji visoke delegacije domaćina, predvođene zamenikom gradonačelnika Pekinga Sja Linmaom i vodećim funkcionerima okruga Janćing. U čast srpske delegacije, na jednom od najprepoznatljivijih simbola svetske civilizacije, nastupio je nacionalni Ansambl "Kolo", čija je pesma i igra odjekivala drevnim zidinama, nakon čega se predsednik upisao u knjigu počasnih gostiju, ostavljajući trag o čeličnom prijateljstvu dva naroda na ovom istorijskom mestu.

Nakon zvaničnog obraćanja medijima, predsednik je iskoristio priliku za neformalnu šetnju i posetu prodavnici suvenira smeštenoj na samom utvrđenju. Prodavnica nudi riznicu predmeta – od minijaturnih skulptura ratnika od terakote i raskošnih svilenih marama, do ručno slikanih lepeza i tradicionalnih kineskih kaligrafija koje svedoče o hiljadugodišnjoj tradiciji ove moćne zemlje.

U potrazi za poklonima za najbliže, Vučić je birao predmete od ukrasnih vaza i tanjirića do staklenih kugli sa motivima Pekinga, ne skrivajući radost zbog sitnica koje nosi u Srbiju.

- Nemam pojma šta sam izabrao, sve što sam stigao od kugli, tanjirića, vaza. Milica i Vukan su dobili po pandu, a Danilo nešto drugo. Sve im je lepo - prokomentarisao je predsednik kroz osmeh, ističući da mu je drago što će deo ove fascinantne kulture poneti svojoj deci.

Posebnu pažnju u suvenirnici privlače figure pandi, nacionalnog simbola Kine, koje dolaze u svim oblicima – od onih izrađenih od najfinijeg porcelana do mekanih igračaka koje su najpopularnije među posetiocima. Upravo su ove dragocene životinje, koje predstavljaju mir i prijateljstvo, postale deo prtljaga predsednikove porodice, čime je ova poseta, pored ogromnog državnog značaja, dobila i jednu sasvim ličnu i emotivnu notu.