Slušaj vest

Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Dodeljuje se za izuzetan doprinos naporima za modernizaciju Kine, te promociju razmene i saradnje između Kine i ostatka sveta, kao i za očuvanje mira u svetu.

1/6 Vidi galeriju Ceremonija uručenja Medalje prijateljstva predsedniku Vučiću u Kini Foto: Budućnost Srbije/Instagram printscreen, Pritnscreen, Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav, Kurir, Lai Xiangdong / Xinhua News / Profimedia

Čak i ogrlica prepuna simbola

Telo medalje - lice, koja je zlatno-plava, sadrži prikaz golubice mira, planete Zemlje, rukovanja i lotosa dok lanac na kojem se nalazi šalje važne poruke i simbolizuje kineske čvorove (simbol solidarnosti), zatim zimzelene biljke, disk od žada, orhideje i božure, koji predstavljaju dobru sreću i napredak.

Medalja se izrađuje tradicionalnom finom filigranskom tehnikom i intarzijom metala.

Sam dizajn koji obiluje simbolima i porukama koje oni nose, simbolizuje trajno prijateljstvo i solidarnost između kineskog i naroda svih drugih zemalja kao i nadu u zajednički napredak i razvoj.

Foto: Lai Xiangdong / Xinhua News / Profimedia

Plava boja svetu šalje poruku stabilnosti i smirenosti.

Svi dosadašnji dobitnici ovog prestižnog i visokog odlikovanja, aktivno su učestvovali u podršci kineskom društvenom, ekonomskom, kulturnom i međunarodnom razvoju.

Prvu Medaljom prijateljstva odlikovan je ruski predsednik Vladimir Putin, 8. juna 2018. godine.

02:01 Predsedniku Srbije ukazana najveća čast, Si mu uručio Medalju prijateljstva, najviši čin poštovanja! Izvor: Kurir