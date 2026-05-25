U KINI NEMA VEĆE ČASTI OD OVE MEDALJE, A SAD KRASI PREDSEDNIKA SRBIJE: Zlatno plava, na njoj golubica i mnoštvo simbola, svaki šalje duboku poruku (FOTO)
Medalja prijateljstva Narodne Republike Kine predstavlja najveći i najviši čin poštovanja koji se ukazuje prema jednom stranom državljaninu, najčešće državniku strane zemlje.
Dodeljuje se za izuzetan doprinos naporima za modernizaciju Kine, te promociju razmene i saradnje između Kine i ostatka sveta, kao i za očuvanje mira u svetu.
Čak i ogrlica prepuna simbola
Telo medalje - lice, koja je zlatno-plava, sadrži prikaz golubice mira, planete Zemlje, rukovanja i lotosa dok lanac na kojem se nalazi šalje važne poruke i simbolizuje kineske čvorove (simbol solidarnosti), zatim zimzelene biljke, disk od žada, orhideje i božure, koji predstavljaju dobru sreću i napredak.
Medalja se izrađuje tradicionalnom finom filigranskom tehnikom i intarzijom metala.
Sam dizajn koji obiluje simbolima i porukama koje oni nose, simbolizuje trajno prijateljstvo i solidarnost između kineskog i naroda svih drugih zemalja kao i nadu u zajednički napredak i razvoj.
Plava boja svetu šalje poruku stabilnosti i smirenosti.
Svi dosadašnji dobitnici ovog prestižnog i visokog odlikovanja, aktivno su učestvovali u podršci kineskom društvenom, ekonomskom, kulturnom i međunarodnom razvoju.
Prvu Medaljom prijateljstva odlikovan je ruski predsednik Vladimir Putin, 8. juna 2018. godine.
