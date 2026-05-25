on bi da nam kroji sudbinu

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula gostovao je u jednom hrvatskom podkastu i tom prilikom dao svoju ocenu stanja u Srbiji i situaciju u vezi sa evropskim putem, iznevši niz kritika na račun države i predsednika Aleksandra Vučića.

- Stanje nije dobro, pravila se moraju poštovati i ne može se Evropska unija prilagođavati kriterijumima režima Aleksandra Vučića, već mora biti obrnuto. Srbija se mora prilagoditi kriterijumima koje su zadovoljile sve države pre nje i to je nešto što je neizbežno u ovom trenutku. Nisam ja razlog zašto Srbija stangira, ako treba tražiti jednog čovek zbog kojeg ona stagnira i nazaduje, to je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je uspostavio tip vlasti koj zavisi od njegovih poteza. Ovog trenutka, ne vide se razlozi da se bude optimističan - rekao je Picula.

Voditelj podkasta se dotakao i predstojećih izbora u Srbiji i pitao Piculu za mišljenje o tome.

- Sigurno da su u demokratskom društvu izbori najbolji način da se razreše političke napetosti i da se da prilika građanima, da kažu šta misle o aktuelnoj vlasti i onima koji žele biti vlast. Vučić i njegova koalicija žele preživeti te izbore, ali studentska lista se mora potvrditi na tim izborima - izjavio je Picula.

