U sklopu redovnih diplomatskih aktivnosti i održavanja kontakata sa svim relevantnim političkim faktorima u regionu, Evropi i svetu, predsednik Srbije primio je u Beogradu evropskog komesara za unutrašnju politiku i migracije Magnusa Brunera. Protiv toga su imali nešto da primete troje evropskih parlamentaraca, i to je kao važnu vest preneo veliki hrvatski list.

I to je sve - čak ni bura čaša u vode, samo malo mulja na dnu. Ali ovaj slučaj odlično ilustruje način na koji se podriva država Srbija, neke metode koje se u obaranju legitimno izabrane vlasti koriste, pa zaslužuju analizu.

Sve, naravno, počinje sa blokaderima.

Jesu li se prvo pojavili blokaderi, pa su im se pridružile snage iz inostranstva koje su u njima videle sredstvo za ostvarenje svojih ciljeva, ili su ih te snage "izmislile", biće da je nemoguće razlučiti. Tek, činjenica je da se godinu i po dana, i duže, nekoliko pojedinica iz Evropskog parlamenta (koji ima 720 članova!) gorljivo angažuje u podršci blokaderima i njihovim nastojanjima da nasilno smene predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tako je Irena Joveva, evroparlamanetarac iz Slovenije, bila glavni organizator kandidature blokadera za nagradu Saharov koja bi znatno popravila njihov imidž na međunarodnoj sceni. A njen su potez podržali i angažovali se u kampanji da im se nagrada dodeli još i evroparlamentarci Tonino Picula i Vula Ceci.

Kad su ono studenti navodno pešačili od Novog Sada do Brisela, na kraju puta su ih dočekali Piciula, Ceci i Joveva. Ova poslednja bila je domaćin i biciklistima blokaderima.

Svi oni otvoreno i direktno podržavali su blokadere, a Ceci je i lično učestvovala na protestima u Novom Sadu u septembru 2025. godine. I svi su se, dolazimo do sadašnjih dana, aktivno uključili u kampanju da se Srbiji uskrati milijardu i po evra iz fondova EU zbog navodnog "lošeg stanja demokratije". A da je "stanje zaista loše" išao je u Brisel da potvrdi skoro i vođa blokadera rektor Vladan Đokić.

Jer jedan od o snovnih pravaca delovanja blokadera od samog početka je ekonomsko slabljenje Srbije. Kao, kad građani Srbije osete nemaštinu, ostvariće njihove snove i glasaće protiv Vučića.

Drugi pravac je politička izolacija Srbije. Zato smo bili svedoci njihovih histeričnih napada kad su u Srbiju dolazili Ursula fon der Lajen i Makron, ili kad je Vučić putovao kod Putina i Sija, te u Češku, Dansku, Finsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Otuda i vređanje na blokaderskoj Novoj S presednika Švajcarske, i jalovi protest Ceci, Joveve i Picule zbog posete ministra evropske vlade, komesara Brunera, Srbiji, i njihov zahtev da se Srbiji uskrati onih 1.5 milijardi evra.

I tu u priču ulazi zvanična Hrvatska. Za proteste ovo troje evroparlamentaraca se ne bi ni čulo da ih nije na sva zvona udarila zagrebačka štampa. Jutarnji list je u naslovu javio: "EU povjerenik došao u Beograd, u Bruxellesu bijesni", pri čemu je izostavljeno da su u Briselu besna samo ova tri evroposlanika!

Ali, da se ne zavaravamo. Umeju oni da proizvedu i mnogo ozbiljnije slučajeve u kojima Srbija igra glavnu ulogu. Poslednjih dana Hrvatsku je zapljusnuo talas lažnih dojava o bombama u školama i javnim institucijama. Njihova štampa odmah je našla sagovornike koji su "objasnili" da iza takve destabilizacije Hrvatske stoji Vučićev režim u Srbiji!