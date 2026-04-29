Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom, a dolazak visokog zvaničnika EU u Srbiju i njegov razgovor s Vučićem doveo je do nervnog sloma saradnicu blokadera i zagovornicu uvođenja sankcija Srbiji - Vulu Ceci!

Naime, ova evroposlanica, kao i blokaderi, nikako da prihvati, za njih gorku istinu: da Evropska unija podržava Srbiju i njenu legitimno izabranu vlast, pa je u objavi na Iksu napala Magnusa Brunera što je uopšte došao u Beograd i još se sastao s predsednikom Srbije!

- Pod vladom Aleksandra Vučića, Srbija je videla jasno i alarmantno pogoršanje vladavine prava, slobode medija i slobode protesta. U takvom trenutku posete evropskih komesara rizikuju da pošalju pogrešnu poruku - napisala je Cecijeva, linkujući tekst briselskog portala Politko koji je izvestio o susretu Vučića i Magnusa.

Podsećamo, Vuli Ceci je prostor dala blokaderska N1 gde je ova evroposlanica i kopredsednica Evropske zelene partije otvoreno pozvala na zamrzavanje finansiranja Srbije iz EU! Narativ Vule Ceci je preslikani narativ blokadera - poput Levo-zelenog fronta (ZLF), koji ne samo da otvoreno zagovara uvođenje sankcija Srbiji i njenim zvaničnicima već i aktivno ubeđuje institucije EU da to sprovedu u delo.

I dok blokaderi uz podršku određenih struktura van granica naše zemlje, pozivaju na akcije koje bi nanele veliku štetu i državi Srbiji i njenim građanima, predsednik Aleksandar Vučić poručio je na sastanku s Brunerom da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za saradnju sa EU u oblasti spoljne i bezbednosne politike u najvećoj mogućoj meri, uz očuvanje svojih vitalnih nacionalnih, političkih i ekonomskih interesa.

- Posebno sam naglasio da je Srbija, odgovornim odnosom prema migracijama, saradnjom sa EU Fronteks i državama regiona, kao i usklađivanjem vizne politike, pokazala da deli evropske vrednosti, štiti zajedničku bezbednost i ostaje pouzdan partner EU - napisao je Vučić na nalogu buducnostsrbijeav.