U dokumentu. upućenom američkom Kongresu. navodi se da je "doba izgradnje nacija" pod vođstvom SAD završeno i da se politika Vašingtona prema Zapadnom Balkanu neće odnositi na "spasavanje ili reizgradnju" već na stabilnost i uzajamno korisna partnerstva.

"Administracija se fokusira na osnaženje lokalnih činilaca da se sami bore sa izazovima, a ne da održava preveliku oslonjenost na međunarodne intervencije ili nadzor", navodi se u dokumentu, uz napomenu da nerešeni problemi potkopavaju regionalnu stabilnost.

Pored toga, administracija SAD planira dijaloge sa Srbijom i Severnom Makedonijom do kraja godine. Prema dokumentu, američka vojska će nastaviti da učestvuje u misiji Kfora, što je ocenjeno kao ključna komponenta garancije bezbednog okruženja i slobode kretanja u AP KiM.

"SAD će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa, sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane", navodi se u dokumentu.

Kad je reč o Bosni i Hercegovini (BiH) navodi se da SAD ostaju posvećene Dejtonskom sporazumu, i dodaje se da administracija nastoji da konsoliduje stabilnost i nastavlja da ohrabruje činioce u BiH da izbegnu destabilizujuće akcije.