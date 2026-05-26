Politička i bezbednosna stabilnost Srbije stalno je u žiži regionalne javnosti, ali su reakcije iz pojedinih susednih zemalja još jednom ogolile duboke razlike u namerama i zvaničnim politikama.

Dok iz Zagreba kontinuirano stiže podrška blokaderskim protestima i nasilnim akcijama, dok se širi panika zbog legitimnog naoružavanja Vojske Srbije, potpuno drugačija slika stiže iz Severne Makedonije.

Dobrosusedski odnosi viđeni su na delu minule subote, kada su se u Kumanovu okupile na hiljade građana da pruže podršku politici mira, stabilnosti i ekonomskog napretka koju vodi vrh države.

Ovaj skup je, prema rečima novinara Željka Šajna, pokazao da veze srpskog i makedonskog naroda imaju mnogo dublje temelje od dnevne politike i trenutnih geopolitičkih pritisaka. 

Negativna kampanja

- Poruke podrške Srbiji iz Severne Makedonije dolaze u trenutku kada pojedine države regiona, pre svega Hrvatska, političkim izjavama i medijskim kampanjama pokušavaju da Srbiju predstave kao bezbednosni problem i pretnju regionu. Iz spoljnih političkih centara moći, ali i uz podršku određenih struktura iz Evropske unije, podržavaju proteste, blokade i destabilizaciju Srbije. S druge strane, odnosi Skoplja i Beograda ostaju zasnovani na međusobnom uvažavanju i saradnji i danas predstavljaju primer kako se stabilnost regiona može graditi uz međusobno poštovanje, pomoć i saradnju, a ne podelama, pritiscima i destabilizacijom susednih država - kaže Šajn i naglašava da su odnosi dve zemlje posebno jačani tokom teških perioda.

- Od humanitarne pomoći tokom pandemije kovida, nestašica hrane i energetskih problema, do pomoći tokom prirodnih nepogoda u obe države. U tim trenucima građani nisu ostavljeni bez podrške, a pomoć je dolazila u oba pravca - podsetio je Šajn.  

Primer ljudskosti

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović kaže za Kurir da se u negativnim konotacijama prema Srbiji posebno ističe Hrvatska, koja ne samo da se meša u unutrašnje odnose, nego je na određeni način učestvovala u obojenoj revoluciji i mešala se preko svog obaveštajnog sistema u proteklih godinu dana.

- Negativnost prema Srbiji plasirana je od političkog vrha Hrvatske - kaže Bjegović i dodaje da je skup podrške zvaničnoj politici Srbije u subotu u Kumanovu svetli primer.

- Dali su podršku politici koja garantuje mir i stabilnost na prostoru Zapadnog Balkana, gde Srbija gleda na makedonski narod kao na bratski, koji se u određenim momentima nalazio u sličnim situacijama kao i Srbija. To je primer ljudskosti, gde oni uviđaju da na prostoru Zapadnog Balkana pozitivne signale šalje Srbija, a ti signali su veća i bolja ekonomska bezbednosna saradnja i jedini putokaz za zdraviju i srećniju budućnost. Srpski narod je zahvalan makedonskom na takvoj podršci i gestu i to bi bilo lepo da se proširi na ceo region i da zajedno gradi prosperitet, a ne da pojedine države razmišljaju o budućim sukobima - zaključio je Bjegović.

