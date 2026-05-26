Naime, pojedine javne ličnosti snimali su sami sebe kao izgovraju "studenti pobeđuju", ali se očigledno nisu svi pozvani odazvali pozivu blokadera.

- Da objavimo imena poznatih ličnosti koje su se pravile lude na ideju da pošalju snimak Studenti pobeđuju? - upitali su blokaderi sa profila "FTN se budi" na društvenoj mreži "X" što je izazvalo lavinu negativnih rekacija i masovnu kritiku. Videvši ovo, blokaderi su pokušali da se "vade" da je sve bila samo "pr strategija", ali uzalud...

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da su peretnje, uvrede i ucene postale već standardni manir "političkog delovanja" blokadera, ali i da pretpostavlja da je ovaj put "ulje na vatru dolio" i fijasko koji se desio na poslednjem blokaderskom skupu na Slaviji.

- Ovim se zapravo samo nastavlja retorika blokadera koji hoće da bacaju u reku, pale, bez suda i dokaza osuđuju kako oni to kažu "na doživotnu robiju" ne samo političke oponentne, već i sve koji jednostavne ne dele njihove mišljenje! Zamislite taj "skandal" - neko od javnih ličnosti nije hteo da ih podrži ili, ne daj bože, ne zalaže se za blokaderske ideje anarhije, nasilja, stranog podaništva i očiglednog nacizma? Po blokaderskoj logici, takvi ljudi moraju da budu linčovani, prvo na društvenim mrežama, a zatim i na ulici, pa ako im se nađu na putu mogu da rizikuju da budu pogođeni sa bakljom ili kamenicom u glavu, kao što je bio slučaj sa sprskom policijom koja je čuvala javni red i mir, ali i same blokadere - kaže Obrknežev i dodaje:

- Ovo je prevršilo svaku meru, nasilje blokadera, kako virtuelno, kako pravo, kome smo opet svedočili 23. maja u Beogradu, očigledno zaista nema granice! Njihova netrpeljivost, isključivost, pa i prezir koji poklazaju prema svima koji nisu oni je - neverovatan i nedopustiv!

Analitičar naglašava da su se blokaderi očigledno nadali da će neko od javnih lićnosti popustiti pod njihovim pretnjama i ucenama:

- To što su ih korisnici društvenih mreža osudili pa su oni morali da se vade da je sve bila nekakve šala ili marketinška strategija, pa samo su se razotrkrili. Zaboga, oni žele navodno da vode Srbiju, žele da se predstave kao nekakva nova politička opcija, da učestvuju na izborima, a politička stategija im je da prete, pa kada ih osude da kažu da su se šalili? Pitam se da li će i tako i pred izborni dan zapretiti svim građanima koji ne žele da glasaju za njih, sada već čuvenom blokaderskom lustracijom? Nema potrebe ni da kažemo da ovakvo ponašenje nema ni "D" od demokratije za koju se blokaderi zalažu samo na rečima, a aposlutno nikada je nisu demonstrirali u praksi. Razumem da su bilirazočarni zbog fijaska koji su doživeli na još jednom skupu u Beogradu, na kojem nisu ni blizu okupili onoliko ljudi koliko su se nadali! Dok sa jedne strane predsednik Vučić dobija orden u Kini, a Srbiji se ukazuje najveće poštovanje u jednoj od najmoćnijih zemalja sveta, gde srpska delegacija sklapa važne međunarodne i trgovinske ugovre, sa druge imamo plenumašku hobotnicu i strane poslušnike koji da se preko društvenih mreža obračunavaju sa glumicima i pevačima koji nisu hteli da podrže njihov promotivni video! Nemam nikakvu sumnju da građani Srbije odlično znaju da prepoznaju ovu i druge razlike i da će to, ponovo, pokazati na prvim sledećim izborima. Ne znam kakva im je "pr stategija", ali im je politička stategija nepostojaća!