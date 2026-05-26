Zvanični profil studenata blokadera sa Fakulteta tehničkih nauka na Iksu - FTN se budi - uspeo je da zaseni sopstvenu promotivnu kampanju za protest na Slaviji potezom koji je na površinu izbacio pravu logiku tog pokreta - pritisak i javna prozivka svakoga ko odbije da stane u njihovu kolonu!?

Naime, nakon objave spota u kojem pojedine javne ličnosti izgovaraju slogan "Studenti pobeđuju", usledio je tvit sa "FTN se budi" : "DA OBJAVIMO IMENA POZNATIH LIČNOSTI KOJE SU SE PRAVILE LUDE NA IDEJU DA POŠALJU SNIMAK STUDENTI POBEĐUJU?”.

Kakav epik fejl - što bi rekli mladi! Usledila je lavina negativnih kritika, oštrih reakcija na ovu poruku studenata blokadera koja je pokazala njihovu spremnost na javni linč, ucene i pritisak prema svima koji ne žele da budu deo njihove političke agende.

Kad je postalo jasno da su sami sebi napravili veću štetu nego korist pokrenut je novi narativ - da se radi o šali, ironiji, ma čak PR strategiji, jer, eto, hteli su samo nešto da provere.

- Pošto su prošla 24 sata: Nikada nije ni bio plan da se to objavi javno, ali je PR strategija ovog tvita uspela, jer je dovede do 9.5k lajkova i 450k pregleda videa ko jeste podržao, što je i suština. Za ostale PR savete DM - poručili su sa "FTN se budi" dan kasnije.

Krizni marketing ipak nije uspeo.

- Nije neki PR za promer, provokacija najobičnija - bio je jedan od odgovra, a zatim su usledili:

- PR zbog veće vidljivosti nije bila strategija originalnog tvita, već zaista targetiranje. Ovo sada je kontrola štete, (dog whistle) što znači da su videli da su preterali ali umesto izvinjenja nude “he he zapravo nije to bilo to ali mi pametni vi glupi". DM za korisne PR savete.

- Ne znam da li je gore da je ovo demidž kontrol neizbaždarenog admina ili da je stvarno tako. Kako god, saberite se.

I kako god, "slobodarski studentski duh" srušen je (još) jednim tvitom koji većini nije bio ni smešan ni pozitivan, naprotiv ukazao je na jasnu spremnost studentskog pokreta da javnim pritiskom dispciplinuje one koji im isto tako javno ne daju politički legitimitet, koji su iz svojih razloga odbili da budu deo zamišljene kampanje.

Javna pretnja o objavljivanju imena nije "vic dana", već jasna poruka: ili ste s nama ili rizikujete osudu! I to javnu!

Tako je u trenutku maska pala i pokazala da se iza mladosti koja se bori za slobodu stoji ama baš svaka dobro poznata politička matrica, pa i ona o političkom pritisku.