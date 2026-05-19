Studenti blokaderi više od godinu dana vode otvorenu političku kampanju - organizuju proteste, pozivaju građane na skupove, lepe nalepnice širom Srbije, a aktivni su i na terenu - obilaze kuće i idu od vrata do vrata. Međutim, prava istina, koju su i sami potvrdili, potpuno ruši ovu sliku koju plasiraju javnosti!

Iako su građani poverovali da iza cele priče stoje studenti, da će na listi za buduće parlamentarne izbore, koju zovu "studentska lista", biti upravo oni - akademci koji su do juče blokirali sopstveno obrazovanje, oni koji im dolaze na vrata i predstavljaju svoj "politički program" - potvrđeno je ono što se već duže vreme nezvanično tvrdi: lista nije studentska, već iza nje stoje drugi ljudi i strukture! To su sinhronizovano potvrdili i sami studenti u emisiji "Utisak nedelje", gde su istakli da studenti kroje listu, ali da se na njoj ne nalaze.

- Stav studenata je da oni neće biti na studentskoj listi. Studenti su birali te ljude, jer je studenti kroje, ne zato što su studenti na njoj - poručili su studenti blokaderi kod Olje Bećković.

Jedno je sigurno - podrška koju su dobijali od građana gradila se upravo na uverenju da je reč o autentičnom studentskom pokretu, budući da su u ime "studentske liste" dosad govorili samo i isključivo studenti blokaderi.

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da je narod u Srbiji svedok klasične manipulacije koja traje više od godinu dana.

Imaju uputstva

- Iako tvrde da oni kroje tu listu, istina je da se uz njihovu pomoć samo veštački kreira emocija kod građana. Oni gostuju po emisijama, pozivaju na skupove, proteste i idu od vrata do vrata, čime dovode javnost u zabludu da će građani glasati upravo za njih i da će oni dobiti mandate u Narodnoj skupštini. Međutim, slika je potpuno drugačija. Možda u ovom trenutku ne znamo ko će se sve naći na toj listi, ali jedna stvar je sigurna, a to je da studenata na njoj neće biti. Takođe, ne znamo ni njihov plan i program, mada im on očigledno nije ni bitan - rekao je Lisica.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

Prema njegovim rečima, paradoksalno je da studenti blokaderi javno pričaju kako im je važno da institucije rade, a onda te iste institucije blokiraju.

- Činjenica je da su studenti koji su najaktivniji u ovoj priči uglavnom deca bivših ili sadašnjih opozicionih političara. Oni imaju svoje strane nalogodavce, kao i profesore koji su ih gurnuli u sve ovo i čija uputstva moraju bespogovorno da slušaju. Za početak, bilo bi najbolje da se ovi mladi ljudi pozabave učenjem i, pre svega, razvijanjem iskrene ljubavi prema svojoj zemlji. Tek tada će moći da govore o stvarnim promenama, umesto što samo ponavljaju ono što im je neko drugi unapred napisao - zaključio je Lisica.

Profesor Milan Petričković s Fakulteta političkih nauka kaže za Kurir da je "studentska lista" služila kao jedna vrsta fatamorgane za potencijalne birače.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Ta lista sada puca po šavovima i dobro je što je narod čuo da studenti ne stoje iza nje. Ti koji su organizovali studente su izvršioci radova mnogo ozbiljnijih faktora koji dolaze spolja. Onaj ko organizuje i finansira nema veze sa studentima, već manipuliše samo šačicom studenata i biće ključni faktor u pravljenju liste. Deo ostrašćenih, oni koje ne zanima racionalno stanje stvari, nastaviće da brani studente, ali ogroman deo stanovništva će biti razočaran. Oni koji su u početku verovali u duh mladih i njihove inicijative biće razočarani i kazniće tu listu na izborima. Pored razočaranosti u laž studentske ideje, prilika je da vide da tu nema ni političke platforme, programa, nema ničega što bi se ponudilo i to je krupan korak koji će doprineti da, ionako nagrižena "studentska" lista, sve više pada i ono što će se desiti je ulazak u veće konflikte s delom opozicije - zaključio je Petričković.