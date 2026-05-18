Tokom gostovanja u ''Utisku nedelje'', studenti blokaderi priznali su ono što se znalo i pre - da na tzv. studentskoj listi na narednim parlamentarne izborima nema studenata, ali da je oni kroje. 

Gosti autorke i voditeljke Olje Bećković sinoć su bili: Ljiljana Knežević, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu - Inicijativa “Mladi Kule”, Tara Blagojević, master studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Luka Đorđević, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Jovan Mišeljić, student Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Odgovarajući na pitanja, samo su potvrdili da mnoge građane drže u zabludi, jer podržavaju tzv. studentski pokret, verujući da glas daju studentima.

- Rekli ste da studentska lista postoji, ona neće biti objavljena dok se ne raspišu izbori, je l' tako? Da li je definitivan stav da na 'Studentskoj listi' neće biti studenata? - upitala je voditeljka.

Jovan Mišeljić je to potvrdio.

- Da, na studentskoj listi neće biti studenata. Studenti su birali, to su ljudi od integriteta, koji nisu bili na funkcijama, a njen sastav će biti objavljen onda kada se raspišu izbori - rekao je Mišeljić.

Voditeljka je upitala još jednu gošću blokaderku:

- I vi se slažete da ne treba na studentskoj listi za parlamentarne izbore da budu studenti? - nadovezala se Bećković.

​Ljiljana Knežević sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu takođe je potvrdila:

- Da, to je stav studenata - rekla je.

