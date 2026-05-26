Naime, lider pokreta "Kreni Promeni" Savo Manojlović - kojeg u poslednje vreme predstavljaju kao simbol opozicionog pokreta iz redova opozicije - je za glavnu urednicu Autonomije Branku Dragović prošle godine bio "navodna opozicija".

Dragovićeva je tako Manojlovića nazvala na jednoj tribini u decembru 2025, na kojoj je otkrila da je lider Kreni promeni tužio portal Autonomija zbog objavljene kolumne - ne navodeći o kojoj je kolumni reč niti šta je u kolumni napisano.

- I to nas je tužio zbog kolumne, dakle zbog izraženog mišljenja, što pokazuje potpuno nerazumevanje novinarstva - rekla je Branka Dragović.

Sud je sada doneo odluku prema kojoj Dinko Gruhonjić i njegova Autonomija - čiji je izdavač Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) na čijem je čelu Ana Hegediš Lalić - treba da isplate Savu Manojloviću 224.000 dinara.

- Autonomija se suočava sa dodatnim finansijskim pritiskom nakon tužbe koju je protiv našeg portala podneo Savo Manojlović zbog autorske kolumne objavljene na našem sajtu. Za samo osam dana potrebno je da platimo: 154.400 dinara sudskih troškova i 70.000 dinara odštete - poručili su na Gruhinjićevom portalu i javno zatražili donacije od blokadera kako bi izmirili taj iznos.

Paradoksalno, taj novac završava kod osobe iz istog kruga. Jer akter iz istog političkog kruga tuži medij iz tog kruga, sud presuđuje u njegovu korist, a portal zatim od čitalaca i simpatizera traži donacije kako bi novac isplatio Manojloviću!

Gruhonjićev portal ovo predstavlja kao pritisak ne medije - a tužilac nije predstavnik vlasti, već lider opozicione stranke!

Da stvar bude još gora, ali i kao potvrda intenziviranja unutrašnjih nemira među blokaderima, čitav slučaj preneo je portal N1, bez ikakvog kritičkog osvrta ili pitanja da li je reč o pritisku na medije i takozvanoj SLAPP tužbi - terminima koji se inače često koriste u sličnim situacijama.

