- Za ovo se živi, zbog ovoga se bavite politikom, da svom narodu donesete nešto. 953 miliona evra je ukupan nivo investicija koje smo dogovorili i danas potpisali. To je za moju zemlju, za moju Srbiju ogroman novac i hvala svima koji su u tome učestvovali, nije krio sreću i ponos predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, četvrtog i veoma plodonosnog dana u okviru petodnevne zvanične posete Kini.

- Danas sam na najlepši način video šta u praksi znači čelično prijateljstvo između Srbije i Kine. Sve što sam danas ovde video, u mojoj zemlji ne postoji, ali se nadam da će postojati i da ćemo dovođenjem vaših kompanija moći da promenimo lice Srbije. Beskrajno vam hvala na tome.

- Hvala i svima koji su do sada ulagali novac u našu zemlju, u sve različite delove Srbije. Mogu da se raduju i Novi Sad i Niš i Zrenjanin i Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Naše je da učimo i da radimo, a trudićemo se da naše investitore ne razočaramo i da pomognemo u svemu što možemo. Želim još jednom da zahvalim predsedniku Siju na svemu što je uradio za nas, a mi ćemo to znati da vratimo.

- Za nas je pravo bogatstvo da možemo da pošaljemo 500 mladih ljudi koji će da uče o novim tehnologijama i koji se u Srbiju vraćaju sa ogromnim znanjem.

- Hvala vam što ste obezbedili ove veličanstvene prostorije koje su neophodne za naše mlade ljude i što insistirate na prijateljstvu mladih Srba i Kineza. Vi, mladi ljudi iz Srbije, predstavljate ovde našu zemlju. Učinili smo sve da budete ovde, a sve dalje zavisi od vašeg truda i rada.

- Ako hoćete da budete bolji od drugih, morate da budete radni i vredni, učite od Kineza. Radite naporno i teško, promovišite rad, borbu zalaganje, energiju i budite dobri prijateljstvo sa našom kineskom braćom. Donesite znanje u Srbiju, jer ćete tako na najbolji način da doprinesete svojoj zemlji.

- Živelo prijateljstvo Srbije i Kine!, poručio je predsednik Vučić posle svečanog otvaranja Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra i potpisivanja komercijalnih sporazuma sa kompanijama Minth Group, SHAC, BMTS Group i Xingyu o investicijama u Srbiji i najavi dodatnih investicija kompanija Linglong Tire i Yusei.