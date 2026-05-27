Pevač narodne muzike Milan Topalović Topalko koji je iz ličnih razloga pre godinu dana odlučio da svojoj biografiji doda politički aktivizam - i to podrškom blokaderskim protestima - sada je i dokazao da je samo marketing i njegovo lično pozicioniranje u toj grupaciji bio i ostao njegov cilj, a ne nekakva borba za pravdu, bolje društvo i ostale dobro znane floskule.

Naime, Topalko se oglasio na društvenim mrežama dan nakon protesta na Slaviji 23. maja, ali ne da bi izrazio oduševljenje podrškom koju je dao blokaderima svojim dolaskom na taj skup, već da bi ih iskritikovao jer ga niko živi na tom protestu nije ni primetio!

Pevač se u video obraćanju javio sa brodića na Dunavu, bez majice na sebi, i komentarisao kako je, eto, on - kao poznata ličnost - toliko važan da su ga blokaderi pozvali da dođe - učinio taj plezir i došao na protest, čak se i popeo na binu da pozdravi okupljene, ali da naknadnom detaljnom proverom svih snimaka na internetu - ni na jednom nije video sebe!

- Sinoć sam bio na protestu na Slaviji, koji je organizovan od strane studenata na koji sam pozvan kao javna ličnost za koga oni smatraju da je bilo bitno da bude tu kao njihova podrška. Ja sam, kao i svi mi poznate ličnosti na kraju tog protesta izašao na binu da pozdravim ljude koji su došli, ali ni na jednom snimku, a bilo ih je bezbroj koje sam pregledao, nigde nisam video sebe. Propust dva, iako je bilo preko 20 medija ispred bine niko nije zabeležio mene - naveo je Topalko.