Politički analitičar i novinar Uroš Piper još jednom je ''otreznio'' blokadere gorkom činjenicom - da Amerika ne daje značaj, kako je naglasio, njihovim propalim protestima u Srbiji.

- Zakukala iz Vašingtona Jovana Đurović, valjda sada dopisnica luksemburškog N1, nekada je radila na Glasu Amerike dok ih Tramp nije zatvorio pre nekih godinu dana. Kaže: ''Kako Stejt department ne pominje te velelepne blokaderske proteste koji se dešavaju u Srbiji u poslednjih godinu i po dana?'' - započinje Piper.

On naglašava da se Amerika sigurno ne bavi, kako je rekao, propalim protestima u Srbiji, ali i spomenuo da se ispostavilo još jednom da je cela priča o personalnim sankcijama Vučiću laž.

- A pre samo 6 meseci su ti isti mediji Nova S i N1 pisali i pričali kako Amerika uvodi personalne sankcije Vučiću, od marta to stupa na snagu, on više ne može da putuje u Ameriku, neće dobiti vizu, otpisan je itd. I sve se još jednom pokazalo kao laž. Niti ima bilo kakvih personalnih sankcija, niti ima bilo kakvih zabrana, niti se Stejt department bavi budalaštinama kao što su posrnuli blokaderski protesti u Srbiji. Naravno da se ne bave i naravno da su sve to gluposti kao i one priče da glavna vest u svetskim medijima su protesti blokadera u Srbiji. Eto, živa nije domaćica u Teksasu, kad se probudi ujutru, odmah otvori portale da vidi šta se dešava na propalim protestima - poručio je Piper.

Analitičar je naglasio i da će blokaderi stvarnost uskoro doživeti i na izborima.

- Ali, to su vam oni. To je ono što oni rade poslednjih godinu i po dana. Izmišljaju, lažu, a onda im se ovakva stvarnost, kao što je stvarnost koju im je priredio Stejt department gde ne pominje njihove propale proteste, obije o glavu. Naravno, stvarnost će uskoro doživeti i na izborima, biće poslati svi na smetlište političke istorije. I medijske i političke, od blokadera u medijima, do blokadera na ulici - naglašava u video snimku.