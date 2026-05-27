Ovaj dokument je, sudeći po reakcijama, uneo priličan nemir u krugove koji su godinama navikli na spoljni pritisak kao glavno političko oružje, jer Bela kuća sada jasno poručuje da je vreme za pragmatična partnerstva, a ne za rešavanje unutrašnjih problema lokalnih aktera.

Izveštaj Stejt departmenta za blokadersku N1 je izgleda potpuni šok, sudeći po analizi iz Vašingtona od dopisnice Jovane Đurović. Ona je u razgovoru sa Danicom Vučenić ocenila da se SAD postavlja kao zainteresovana strana koja ima svoje interese na Zapadnom Balkanu i želi da ih realizuje kroz pronalaženje zajedničkog interesa sa državama regiona.

Đurovićeva je istakla da u izveštaju nema navoda o "antirežimskim protestima u Srbiji" niti o ostalim temama koje ova TV kuća i drugi blokaderski mediji pokušavaju da nametnu kao glavne u odnosima Srbije i Zapada. Ona je ocenila da je ignorisanje unutrašnjih nestabilnosti potencijalni rizik za realizaciju američkih interesa, navodeći kao primer Srbiju.

- Ignorisanje unutrašnjih nestabilnosti može da ugrozi realizaciju. Kada je reč o Srbiji, ne pominju se masovni antirežimski protesti koji traju više od godinu i po dana, veza čelnika policije sa organizovanim kriminalom, iako se organizovani kriminal pominje kao jedan od ključnih problema na Zapadnom Balkanu - rekla je Jovana Đurović.

Upravo to je, u suštini, i ključna poruka izveštaja: regionalna stabilnost i američki ekonomski interesi postavljeni su kao prioriteti, a ne unutrašnje političke kampanje pojedinih medija i opozicionih grupa. I sam dokument Stejt departmenta polazi od teze da stabilnost Zapadnog Balkana i unapređenje američkih ekonomskih interesa region čine važnim za bezbednost i prosperitet SAD.

Umesto očekivanog pritiska na Srbiju, izveštaj pokazuje da Vašington u ovom trenutku ne gradi politiku na podršci uličnim pritiscima i unutrašnjim političkim obračunima, već na regionalnoj stabilnosti, energetskim projektima, privrednoj saradnji i geopolitičkom pozicioniranju.

U izveštaju, kako je navela N1, nema ni posebnog osvrta na evropske integracije regiona kao raniji zajednički strateški cilj SAD i Evrope, što dodatno ukazuje na promenu pristupa Vašingtona prema Zapadnom Balkanu.

Podsećamo, izveštaj Stejt departmenta pokazuje da je Vašington prelomio i javno izgovorio ono što se dugo šaputalo: SAD zvanično završavaju eru vojnog i političkog intervencionizma i tzv. "izgradnje država" na Balkanu. U tekstu eksplicitno stoji da američka politika više nije "spasavanje ili rekonstrukcija", već stabilnost i obostrano korisna partnerstva. SAD prebacuju odgovornost na lokalne lidere da sami rešavaju svoje probleme, umesto da se oslanjaju na stalni nadzor međunarodne zajednice.

Za sve one koji su spas i promenu tražili na adresama preko okeana, ovaj dokument predstavlja jasan znak da se politička realnost na Balkanu ne kroji u Vašingtonu, već kroz ekonomske dogovore i realne rezultate.