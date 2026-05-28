Deo blokadera priznao je da 23. maja, nakon skupa na Slaviji, u napadu na policiju i rušenju u Beograda nisu učestvovali nikakvi "ubačeni elemetnti" od strane vlasti, kao što su mnogi ranije tvrdili, već da su to bili urpavo njihovi članovi!

Naime, nakon strašnog nasilja koje je preplavilo centralne ulice Beograda 23. maja, kada su blokaderi napadali pripadnike policije, gađali ih bakljama, topovskim udarima, kamenicama i flašama i snažne osude građana koja je usledila, blokaderi su po običaju prvo pokušali da optuže vlast da je poslala nekakve "ubačene elemente" da izazvu sukobe na ulicama. Međutim, morali su da priznaju da priča o ubačenim elemetima "jednostavna nije tačna", odnosno da su upravo pripadnici blokaderskog pokreta su ti koji su izazivali nasilne incidente, a zatim iza sebe ostavili zapaljene i prevrnute kontejnere, smeće i srču po Beogradu.

Objava na nalogu Pobuna Srbije

- Mole se ljudi da ne šire priču da su sukobe sa policijiom i ljudim iz Ćacilenda izazvali isključivo ubačeni elementi, jer to jednostavno nije tačno. Takvim narativom su ljudima koji su stvarno bili uključeni ostavljaju bez pravne i društvene podrške - objavljeno je blokaderskom profilu "Pobuna Srbije".

Iako se ova objava širi raznim društvenim mrežma, poprilično je zanimljivo da glavni nalog blokadera na mrežama "studenti u blokadi" ovo nije preneo, niti komentarisao, niti demantovao.

Sagovornici Kurira podsečaju da se narativ o nekakvim "ubačenim elementima" provlačio svaki put, ali da su nakon kratkog vremena, ti isti blokaderi išli da brane svoje kolege blokadere koji su privedeni i istragama. Takođe, analaitičari su saglasni da ovo može biti i veoma opasna poruka radikalnije blokaderske struje koja poručuju da će "nasilnici biti zaštićeni".

Politički analitičar Stefan Srbljanović govori za Kurir da smo mnogo puta do sada mogli da se uverimo da je "politika blokadersko-prenumaškog pokreta - suvo nasilje".

- Svaki skup koji oni organizuju završava se nasiljem, svaka protivzakonita blokada ulica je izraz nezadovoljstva, mržnje i nasilja prema svima koji ne misle kao oni. I to pričamo već godinu i po dana… To nije mladost Srbije, to nisu ljudi koji ovoj zemlji žele dobro već putem revolucije sa ulice hoće da preuzmu vlast. Država je na to odgovorila i zaštitila ustavno-pravni poredak! Svaki put nakon nereda, blokaderi konstruišu priču da su ubačeni elementi ono koji izazivaju haos! Zašto onda protestvuju ujutru ispred policijskih stanica da se ti isti puste? Zašto prave heroje od njih? - pita se Srbljanović i dodaje:

- Dakle, nema ubačenih elemenata, oni su obični nasilnici koji svoje frustracije iskazuju divljanjem i rušenjem države! Tome je došao kraj i svako ko se ubuduće usudi da takve stvari radi biće priveden licu pravde i kažnjen u skladu sa zakonom.

Osuda većeg dela javnosti: U incidentima povređeno 17 policajaca Rušilačko delovanje blokadera naišlo je na osudu najvećeg dela srpske javnosti, a ministar policije Ivica Dačić je posle incidenata izjavio da je u neredima u centru Beograda povređeno 17 policajaca i da je u prostorije MUP Srbije dovedeno 47 osoba, od kojih jedna po poternici, dok je jedan od privedenih imao diplomatsku ličnu kartu predstavnika Svetske banke iz Brazila.

Dačić je tom prilikom istakao da 23. maja uveče policija nikoga nije napadala dok se nije dogodio napad na policijske službenike.

- Pa koji to policajac ujutru, kad krene na posao, priželjkuje da dođe da se bije sa nekim ili da ga neko udari kamenom u glavu? Čime su to zaslužili naši policajci? To nije samo pirotehnika. To su kamenice, motke, štapovi, a kamere su zabeležile i dvojicu demonstranata da podiću poklopac sa šahta i bacaju ga na policajce - saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Politički analitičar Srđan Graovac objašnjava za Kurir da ovakva reakcija blokadera stiže tek nekoliko dana posle održavanja skupa na Slavijii 23. maja i incidenata koji su usledili zatim, što govori da je u pitanju "promišljena reakcija, a ne afekat".

- I njima je postalo jasno da narativ o "ubačenim elementima" više ne pije vodu i da je provaljen, jer zašto bi se posle zalagali da tzv. "ubačeni elementi" budu pušteni na slobodu? Smatram da je jedan od razloga za ovakvo istupanje i što postoje različite, nekad i sukobljene među sobom, struje u tom studentsko-blokadersko-plenumaškom pokretu. Imate one koji su esktremniji i žele da brzim i nasilnim akcijama preuzmu vlast i zato insistiraju da se njihovi istomišljenici zaštite, a i ne da budu izvrnuti ruglu sa i označene kao sardnici vlasti. Ta radikalna struja na ovaj način šalje opasnu poruku da svi oni koji učestvuju u nasilju - će imati svojevrsnu zaštitu. Takve poruke i konstrukcije idu u prilog samo produbljivanju daljeg nasilja, što ne odgovara ni celom društvu, a bogami ni samim blokaderima - govori Graovac.

On kaže kako ovakvu objavu ne može da opiše drugačije nego kao "suludu", ali u isto vreme i veoma opasnu zbog potencijlane dalje radikalizacije sukoba.

- Poslednji dogođaji pokazali su da postoji konsolidacija u bezbednosnom aparatu i da je nasilje brzo suzbijeno, što je odlična vest. Sve ovo govori i prilog određenoj infantilnosti ljudi koji donose odluke u tim blokaderskim organizacija, jer je očigledno da tim ljudi nemaju iskustva, ni političkog, ali ni onog životnog - smatra Graovac.