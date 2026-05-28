Slušaj vest

Prethodnih dana glavna vest domaćih medija jeste poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, kao i susret sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i brojnim zvaničnicima, sa kojima je potpisao niz sporazuma koje Srbiji donese investicije od 935 miliona evra. Na tim susretima su najavljeni i nova ulaganja i nova projekti značajni za državu i budućnost njenih građana.

Čelično prijateljstvo dveju zemalja glavna je tema i u opoziciono-blokaderskim krugovima i medijima, ali iz potpuno drugih razloga! Za razliku od kineskih i svetskih medija, opoziciono-blokaderski mediji uporno pokušavaju da umanje značaj ove važne diplomatske posete, a sada je ova tema bila aktuelna i na blokaderskoj N1.

Voditeljka televizije Nataša Miljković komentarisala je važne susrete u Kini i upitala sagovornika Ivana Vejvodu, diplomatu sa Bečkog instituta za međunarodne odnose, da li postoji opravdanje da delegacija SNS bude u tako velikom broju u Kini.

- Danima se gura ta kineska priča... Mi ne znamo koliko košta poseta Kini, ali postoji li bilo kakvo opravdanje za toliko brojnu delegaciju u jednoj tako dalekoj zemlji, od kulturno-umetničkog društva pa do člana Upravnog odbora SNS Milenka Jovanova i naravno ministara. Postoji li opravdanje da delegacija bude tako velika - pitala je voditeljka.

Vejvoda je na to rekao da svi državnici vode ogromne delegacije u Kinu!

- Videli ste Donalda Trampa, nema koga nije vodio! Od svih šefova IT kompanija, Zukerberga, Ilona Maska i tako dalje - istakao je Vejvoda.

Voditeljka je potom pitala Vejvodu da li je Vučić u pravu kada na pitanje "kako će u Briselu gledati na sve ovo što se dešavalo u Kini" kaže da "neće njemu Evropska unija da zameri ono što i sama radi u smislu ekonomske saradnje".

- Španija, Pedro Sančez, vodio je veliku delegaciju, Makron je bio, kao i Merc, jer svi gledaju kako da prežive. Ta industrijska proizvodnja koja je izvezena u Kinu od svih ovih zemalja, počevši od Amerike, zavise od Kine i prema tome dobri odnosi s Kinom su ključ za svetske odnose - kazao je Vejvoda.

Više o tome možete pogledati u videu: