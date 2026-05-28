Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na navode Žarka Koraća i nedavno održani skup na Slaviji, istakavši da ga pretnje i pokušaji destabilizacije neće omesti u radu za budućnost Srbije. On je naglasio da, dok blokaderi računaju na spoljnu pomoć i veliki novac, on ostaje fokusiran na napredak države i kapitalne projekte.

– Na Slaviji je sve u redu. A što se tiče nemirnog spavanja, nemirno spavam zbog drugih razloga, to nema veze sa njima. Ako neko ima potrebu da stalno priče "jao, ubiću te, plivaćeš, skakaćeš"... Već godinu dana pretite deci, pretite meni, uradite već jednom nešto. A ja ću opet da vas pozovem na dijalog i na razgovor. Ako vi sebe tešite jednim protestom koji je bio potpuno besmislen. Džabe potrošili pare, ništa nisu rekli, ništa nisu uradili osim što su pokazali da su siledžije - rekao je predsednik.

- Što se nespavanja tiče, ima drugih razloga. Imam još mnogo posla, sanjam velike snove i imam visoke ciljeve. Od tolike energije ne mogu da spavam. Ja moram da razmišljam kako ćemo to da ostvarimo. Oni sanjaju kako da me biju i ubiju, a ja kako da dovedem fabrike u Srbiju, kako da se Srbija razvija, kako da proizvodimo robote, otvaramo fabrike i pravimo nove puteve. Sada, kada se vratim, pritisak na Sinišu, pritisak na sve, da vidimo, ljudi, kako da gradimo više - dodao je Vučić.

- Bilo ih je manje nego što ih je bilo 28. juna prošle godine, o 15. martu da ne pričamo. Meni da prodajete prazne priče o 200 hiljada ljudi... To možete da prodajete zaluđenicima koji nikad nisu bili na stadionu i koji ništa ne znaju o tome kako se stvarno računa broj prisutnih. A i da je 200-300 hiljada ljudi, rekao bih im isto. Tako da, različiti su nam razlozi nespavanja - istakao je.

Predsednik je potom ukazao na resurse kojima raspolažu blokaderi, ističući da se njihova snaga ne ogleda u podršci naroda, već u finansijskim sredstvima koja stižu van granica zemlje.

– Oni su realno favoriti, imaju ogromnu pomoć spolja, ogroman novac. Videli ste kako dele dnevnice u autobusima za dolazak, samo o tome ne žele da pričaju, videli ste snimke sve. Vade pare, samo se pitam odakle te pare stižu. Uskoro će izbori. Ne moraju da prete, ne moraju da biju nikoga, da ruše po Srbiju, samo neka pobede na izborima i sve je u redu – rekao je predsednik.

Na kraju, Vučić se osvrnuo i na očuvanje gradske imovine, ali i na ponašanje onih koji učestvuju u blokadama, naglašavajući drastičnu razliku u pristupu institucijama i samim građanima.

– Samo proverite je li sve u redu sa fontanom. Imaju poriv da unište stvari u koje nisu uložili ništa, biju žene, a muškarcima prete – zaključio je Aleksandar Vučić.