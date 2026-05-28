Slušaj vest

Gradski odbor SNS iz Novog Sada oglasio se saopštenjem povodom napada na dvojicu članova stranke u naselju Bistrica. Navodi se da je tom prilikom jedan do dvojice napadnutih članova SNS-a zadobio dvostruki prelom ramena.

- Još jednom je potvrđeno da je brutalno nasilje nad neistomišljenicima jedini program blokadera. Sinoć je grupa nepoznatih počinilaca u Novom Sadu, u naselju Bistrica, mučki napala i monstruozno pretukla naša dva člana - Miroslava Stojiljkovića, predsednika Mesnog odbora SNS-a Bistrica 2, i člana odbora Stefana Stanojevića. Nakon što su nasilnici pobegli, pozvali su policiju i hitnu pomoć. Prevezeni su u Urgentni centar. Stojiljkoviću je detektovano više kontuzija na telu, a Stefanović ima dvostruki prelom ramena - navodi se u saopštenju.

Stranka navodi da je napad direktna posledica politike podela, tenzija i nasilja koju već skoro 18 meseci sprovode blokaderske falange nad svima koji ne misle kao oni.

- Vandalski napad na naše članove predstavlja direktan nastavak politike nasilja koju smo videli i 23. maja u Beogradu, nakon protesta na Slaviji, kada su blokaderi divljački napadali policiju i izazivali haos i nerede. Zahtevamo od policije da u što kraćem roku pronađe nasilnike koji su napali i povredili članove Srpske napredne stranke na Bistrici i da ih izvedu pred lice pravde. Očigledno je da su noćno nasilje, pesnice, šipke i polomljena ramena glavni i jedini stubovi blokaderske politike, ali ih radi dobrobiti Novog Sada i Srbije molimo da demokratski dijalog prihvate kao jedini ispravan način za vođenje politike - kao fundamentalni element demokratije. I građani ne treba da imaju nedoumica. Ovako bi izgledala njihova Srbija - zaključuju u saopštenju.