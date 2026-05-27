Nakon strašnog nasilja koje je preplavilo centralne ulice Beograda 23. maja, kada su blokaderi nakon protesta na Slaviji napadali pripadnike policije, gađali ih bakljama, topovskim udarima, kamenicama i flašama i snažne osude građana koja je usledila, blokaderi su po običaju prvo pokušali da optuže vlast da je poslala nekakve "ubačene elemente" da izazvu sukobe na ulicama...

Međutim, ovaj put priznali su da priča o ubačenim elemetima "jednostavna nije tačna", odnosno da su upravo pripadnici blokaderskog pokreta ti koji su izazivali nasilne incidente, a zatim iza sebe ostavili zapaljene i prevrnute kontejnere, smeće i srču po Beogradu.

Naime, blokaderski profil "Pobuna Srbije" objavio je stori na kome čak mole sve pristalice da prestanu da šire priču o "ubačenim elementima" koji su krivi za nasilje.

Objava gde blokaderi priznaju da su oni krivi za nasilje Foto: Printscreen Inastagram

- Mole se ljudi da ne šire priču da su sukobe sa polcijiom i ljudim iz Ćacilenda izazvali isključivo ubačeni elementi, jer to jednostavno nije tačno. Takvim narativom su ljudima koji su stvarno bili uključeni ostavljaju bez pravne i društvene podrške - objavljeno je na ovom profilu.

Iako se ova objava širi raznim društvenim mrežma, poprilično je zanimljivo da glavni nalog blokadera na mrežama "studenti u blokadi" ovo nije preneo, niti komentarisao, niti demantovao.

I ranije su blokaderi stalno tvrdili da nasilje u njihovo ime u gradovima Srbije izazivaju nekakvi ubačeni elementi koji nemaju nikakve veze sa njima, a nakon kratkog vremena, kada bi nasilnici bili prevedeni,ti isti blokaderi su molili građane da im pruže podršku ili protestuju ispred policijskih stanica.

Očigledno su ovaj sramotna i providan scenario bar ovaj put želeli da izbegnu i odlučili su da priznaju istinu - jedini nasilnici na ulicama Beograda te, ali i mnogih drugih noći bili su upravo blokaderi!

00:34 Blokaderi razbacali kontejnere kod Mašinca Izvor: Kurir