Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas posle više sastanaka sa španskim zvaničnicima u Madridu da su politički i ekonomski odnosi između Srbije i Španije sve bolji i istakla da je zamolila sagovornike za dalju kontinuiranu podršku u evropskim institucijama.

Brnabić se u Madridu sastala sa predsednicom španskog Kongresa Fransinom Armengolom, a zvaničnu posetu Španiji započela sastankom sa predsednikom španskog Senata Pedrom Roljanom i ocenila da su sastanci bili prisni i prijateljski.

- Mi smo danas u poseti jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji, zemlji koja na svaki način čuva interese Srbije, zemlji koja je najpoznatija za nas kao jedan od onih pet nepriznavača takozvane republike Kosovo - rekla je Brnabić novinarima u Madridu.

Ona je podsetila da Španija kao zemlja članica Evropske unije i NATO alijanse zaista poštuje principe međunarodnog prava, Povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje.

- Jedna od onih koja zaista nepokolebljivo poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije. Zbog toga mi je drago što sam imala priliku da razgovaram sa predsednikom Senata, sa predsednicom Kongresa, da zahvalim Španiji, španskom narodu, Kraljevini na tome i da zamolim za dalju kontinuiranu podršku i da budu naš glas i na kraju krajeva, glas Srba sa Kosova i Metohije u evropskim institucijama, u Evropskom savetu, u Savetu Evrope, u trenucima kada srpski narod je izložen nezabeleženoj torturi od strane prištinskih institucija - navela je Brnabić.

Ona je ocenila da je ovo važna poseta zato što ove godine se obeležava 110 godina od diplomatskih odnosa između Kraljevine Španije i Republike Srbije.

- Naši i politički i ekonomski odnosi su sve bolji. Prekretnicu je svakako predstavljala španskog premijera gospodina Sančesa Srbiji u julu 2022. godine. To je bila prva ikada poseta španskog premijera Republici Srbiji. Od tada je i politička i ekonomska saradnja krenula da se zahuktava - rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, 2022. godina je bila prva godina kada je robna razmena prevazišla milijardu evra i dodala da je prošle godine bila veća od milijardu i po evra.

- Mi imamo sve više španskih investicija, ali Španija takođe učestvuje u sve većem broju infrastrukturnih projekata u Srbiji, uključujući beogradski metro, ali takođe i u energetskim projektima u Republici Srbiji, pa smo razgovarali o dodatnoj saradnji i kako mi to možemo putem parlamentarne saradnje da ojačamo i da približimo naše dve zemlje - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da je Španija, ne samo potvrdila svoje prisustvo i učešće na Ekspo 2027, već će biti jedna od 12 zemalja sa najvećim paviljonom, tako da su jako uzbuđeni oko tog nastupa.

- Planiraju uveliko taj nastup i vide to kao jednu od najvažnijih svojih spoljnopolitičkih inicijativa i predstavljanja tokom sledeće 2027. godine. Toliko je Ekspo važan u tom smislu međunarodne saradnje, diplomatije i predstavljanja Srbije, ali takođe i stvaranja mnogo, mnogo jačih bilateralnih veza sa onim zemljama koje su nama bliske, sa onima koje nam do sada nisu bile toliko bliske - rekla je predsednica Narodne skupštine.

Kako je dodala, Ekspo je prilika da se unapredi saradnja i započne nova.

- Izuzetno dobra poseta, prisna, prijateljska. I da završim time da kažem da je Španija jedna od onih zemalja koja izuzetno, jako i direktno i otvoreno podržava Srbiju na našem evropskom putu. Oni su dali sva zelena svetla, sva odobrenja za otvaranje klastera 3, uvek su tu da pomognu i uvek su tu da zastupaju srpske interese u evropskim institucijama - rekla je Brnabić.

Kaže da im se na tome zahvalila i zamolila da u budućnosti budu još vokalniji, još glasniji tim povodom.