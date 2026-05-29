Slušaj vest

Ugledni kineski list "Čajna dejli" ocenio je da odnosi između Beograda i Pekinga predstavljaju primer međunarodne saradnje zasnovane na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju.

U analizi petodnevne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koja je realizovana na poziv predsednika Si Đinpinga, navodi se da je susret u Pekingu odražavao kineske diplomatske principe, uključujući Pet principa miroljubive koegzistencije – međusobno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, nenapadanje, nemiješanje u unutrašnja pitanja, jednakost i obostranu korist, kao i mirnu koegzistenciju.

Foto: Pritscreen

List ističe da je svečani prijem koji je Vučić imao u Pekingu pokazao spremnost Kine da sve države, bez obzira na njihovu veličinu, tretira sa jednakim poštovanjem. Posebno se ukazuje na to da je predsedniku Srbije dodeljena Medalja prijateljstva, najviše priznanje koje Kina dodeljuje stranim državljanima, kao znak doprinosa jačanju bilateralnih odnosa.

1/6 Vidi galeriju Ceremonija uručenja Medalje prijateljstva predsedniku Vučiću u Kini Foto: Budućnost Srbije/Instagram printscreen, Pritnscreen, Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav, Kurir, Lai Xiangdong / Xinhua News / Profimedia

U tekstu se ocenjuje da je Vučić zaslužio priznanje i zbog vođenja, kako se navodi, nezavisne spoljne politike Srbije. Autor analize, koji navodi da je godinama izveštavao iz Brisela o Evropskoj uniji, ističe da Srbija trpi pritiske EU i da je održavanje samostalnog spoljnopolitičkog kursa izazov, posebno za zemlju kandidata za članstvo od 2012. godine.

Navodi se i da je predsednik Srbije dosledno zagovarao diplomatsko rešenje sukoba između Rusije i Ukrajine, kao i jačanje saradnje sa Kinom, uz isticanje konkretnih koristi koje takvo partnerstvo donosi građanima Srbije.

Autor ukazuje i na prisustvo kineskih kompanija u infrastrukturnim projektima u Srbiji, uključujući izgradnju brze pruge Beograd–Budimpešta, kao i na više od 20 sporazuma o saradnji potpisanih tokom posete, koji bi, prema oceni lista, trebalo da unaprede bilateralne odnose.

Takođe se navodi da dve zemlje planiraju usklađivanje kineskog Petog petogodišnjeg plana razvoja za period 2026–2030. sa nacionalnom razvojnom strategijom "Srbija 2030".

U analizi se ističe i da Kina, kako se navodi, ne interveniše u unutrašnja pitanja drugih država, već gradi odnose na principima ravnopravnosti i poštovanja, što je, prema tekstu, vidljivo i u odnosima sa Srbijom.

Posebno se naglašava i značaj sporazuma o sprovođenju četiri globalne inicijative Kine – za razvoj, bezbednost, civilizaciju i globalno upravljanje, koje su ocenjene kao okvir za suočavanje sa globalnim izazovima.

Uprkos razlikama u kulturi, religiji, političkom sistemu i velikoj geografskoj udaljenosti od preko 7.000 kilometara, Srbija i Kina, zaključuje "Čajna dejli", razvijaju partnerski odnos zasnovan na međusobnoj koristi i poštovanju, koji predstavlja primer savremenih međunarodnih odnosa.