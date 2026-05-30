Slušaj vest

Deo crnogorske javne scene nastavlja da orkestrirano napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu kad god se postavi ključno pitanje krivične odgovornosti bivšeg predsednika Mila Đukanovića, pokušavajući tako da prikriju tragove koji vode do Đukanovića i njemu bliskih.

Tako podgorički portal Borba piše da se poslednjih godina sistematski gradi narativ o kriminalizaciji Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja.

- Nije problem što se političari kritikuju, problem je što se opsesivno insistira na spinovanoj temi i što se ti napadi uvek pojačavaju kad se u Crnoj Gori otvore teme koje vode prema odgovornosti bivšeg režima - piše Borba.

Nepromišljena izjava

Istovremeno, u napade na sve srpsko u Crnoj Gori uključio se i bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, koji je, komentarišući vest od pre pet godina, izneo teške optužbe na račun vrha SPC i patrijarha Porfirija, koji je 2021. dao blagoslov Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću da brane interese Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

- Sada imamo jasno svedočanstvo o nečastivom delovanju koje je projektovao "gospodar svih Srba". Uvek treba biti u istini i reći: onaj koga nije izabrao Sveti Duh - nije dostojan. Ne može se služiti Bogu i mamonu - rekao je Krivokapić.

Teolog Aleksandar Nikolić kaže za Kurir da je ovakva izjava bivšeg premijera Crne Gore vrlo provokativna i nepromišljena i da se dešava u vrlo osetljivom političkom momentu.

- Krivokapićeva izjava je zasigurno povezana s temeljima Crnogorske pravoslavne crkve, koji se već godinama pripremaju. Poznato je da se poslednjih godina u Crnoj Gori aktivno radi na pokušajima smanjivanja poverenja građana prema SPC, a u očima onih koji spremaju autokefalnost SPC ovo je zgodan momenat da pokušaju da zadaju i neke finalne udarce u nameri da ostvare svoju težnju - ističe Nikolić.

Veštačka nacija

Prema njegovim rečima, problem predstavlja zagovaranje stvaranja veštačke crnogorske nacije koje negira srpstvo.

Aleksandar Nikolić, teolog Foto: Kurir Televizija

- Znamo da najveći broj ljudi u Crnoj Gori smatra sebe Srbima i nikada srpsko poreklo nije bilo sporno, niti se ukazivalo na to da su manji Srbi zato što su iz Crne Gore ili da nemaju veze s njom ako su Srbi. Izjava bivšeg premijera ukazuje na to da je i te kako povezana sa idejom stvaranja Crnogorske pravoslavne crkve i njene samostalnosti, jer se poslednjih 10 godina priprema teren za to, kako politički tako i kroz medije, i zagovaranja crnogorskog nacionalizma kako bi se lakše manipulisalo građanima. Direktno se ide na to da se prekroji istorija svih svetinja u Crnoj Gori, kao što su jaki duhovni centri, poput manastira Ostrog, koji su stubovi SPC. Podrivanje nije slučajno i kad god se sretnemo sa ovakvim izjavama, treba da budemo svesni s kojom namerom dolaze - zaključio je Nikolić.