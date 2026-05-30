Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov je u svom videu koji je objavio na Instagramu odgovorio blokaderima i blokaderskim medijima na negativne komentare i prozivke koje već danima iznose u javnost, pokišavajući da omalovaže istorijsku posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića NR Kini.

- Poseta predsednika Vučića Kini izazvala je brojne reakcije blokadera, što njihovih medija, što njihovih političara. Sve se, uglavnom, svelo na izrugivanje, na omalovažavanje, na pokušaj devalvacije vrednosti te posete i na sve to sredi replika. Postoje dva utiska kada pogledamo sve ono što blokaderi ovih dana govore. Prvi je da je prosto neverovatno da ti ljudi nemaju ni gram, ni mrvu bilo kakvog nacionalnog osećaja i nacionalnog ponosa. Ne znam kome to u ovoj zemlji može da smeta i kome na bilo koji način može da ne prija da se srpska himna čuje u Pekingu prilikom dodele ordena predsedniku Vučiću? Da li je moguće da mržnja prema predsedniku Vučiću te ljude toliko zaslepi da ne vide ni uspeh, ni sopstvene države i da nisu u stanju, ako ne da pozdrave, ako ne da podrže, a ono bar da ćute i ne izlažu i sebe i sve oko sebe sramoti zbog onoga što izgovaraju. Igrom slučaja sam se i sam našao na mestu gde je predsednik Vučić dobio orden - započeo je Jovanov.

Naglasio je da ne postoji veća čast za Srbina nego dodela ordena predsedniku njegove zemlje i uvažavanje od strane najveće svetske sile.

- Ne postoji ništa lepše i ne postoji veći ponos koji sam kao Srbin i kao građanin Srbije mogao da doživim, da se dodeli orden predsedniku moje zemlje. Da predsednik moje zemlje dobije takvo uvažavanje od strane jedne od najvećih svetskih sila danas, a u budućnosti, verovatno i najveće svetske sile. Da se intonira srpska himna, a da se na svečanoj večeri pevaju srpske pesme u čast predsednika Vučića i u čast prijateljstva Srbije i Kine - poručio je.

1/4 Vidi galeriju Susret Vučića i Sija udarna vest u svim kineskim medijima Foto: Kurir

Jovanov postavlja pitanje šta tu može nekom da bude sporno.

- Šta tu tačno smeta? Ja, zaista, to ne mogu ni da shvatim, ni da razumem. Sa druge strane, ako ne treba da gradimo odnose sa najvećim svetskim silama, a sa kim treba da ih gradimo? U koju to zemlju predsednik Vučić treba da ode, ako ne treba da ode u Kinu? A zašto je predsednik Tramp išao u Kinu? Zašto je predsednik Putin išao u Kinu? Zašto su razni evropski lideri trčali u Kinu? I svi bi dali sve što mogu da imaju odnos kineskih domaćina kakav je imao predsednik Vučić. Umesto da ti ljudi budu ponosni na predsednika i da kažu: U redu je, svaka čast, ili bar da ćute, oni pokušavaju tu posetu da omalovaže. Da je degradiraju, da se tome rugaju, kao što se rugaju, uostalom, svemu što se dešava - navodi Jovanov.

00:43 Kineski roboti igraju moravac za predsednika Vučića Izvor: Kurir

- I tu dolazimo do onog drugog utiska koji je jednako važan. Bila bi potpuna katastrofa kada bi ti ljudi vodili zemlju! Oni su svojim ponašanjem i svojim komentarisanjem posete predsednika Vučiča Kini pokazali koliko ne razumeju ni međunarodnu politiku, ni međunarodne odnose, ni relevantnost svetskih sila, ni poziciju Srbije u tom međunarodnom koordinatnom sistemu. Neki ljudi misle da preterujemo kada kažemo da bi ova zemlja bila bukvalno razorena i rasturena kada bi blokaderi došli na vlast. Pa, evo, ova poseta predsednika Vučića i komentari na nju od strane raznih blokadera pokazuju da bi se to desilo toliko brzo da bi se samo začudili kada bismo se probudili u zemlji koja je potpuno razorena, potpuno rasturena, koja je izgubila sav onaj kredibilitet koji danas zahvaljujući predsedniku Vučiću ima - zaključio je šef poslaničke grupe SNS u Narodnoj skupštini.