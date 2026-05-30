Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić o svim najvažnijim temama za građane na Informer TV.

- Što se tiče skupa, važno je da se ljudima objasni o čemu je reč. Nije ovde reč o pticama i njihovoj zaštiti, mi smo njih zaštitili. Njima smeta transparent "Srbija pobeđuje" - rekao je na početku predsednik.

Kako je istakao, poslali su ljude i nahranili i dali pticama šta im treba. Ali da nije jednostavna procedura da se transparent skine.

- Morate poslati obučene ljude, alpiniste da to skinu. I skinuće u 19 časova. Jedna dugoročna akcija koju provode neke spoljne službe i mediji u Srbiji, a to je pokušaj dehumanizacije, i ne samo mene nego svih nas koji se bavimo poslom na odgovoran način — a to je da nas predstave kao ljude koji ne volje životinje, a nikada im nije bilo do tih ptica, mi smo ih nahranili, a ne oni - dodao je.

On je ponovio da je ovo još jedan pokušaj da se on i njegovi saradnici predstave kao ljudi koji ni o čemu i ni o kome ne brinu.

Istakao je da se brine o svemu, najviše o ljudima, ali i o svim živim bićima.

- Imam više pasa, o svakom od njih brinem, i moja deca, i vi ćete sad da objašnjavate da više volite ljubimce od nas? A da li ste brinuli o ljudima? Razumem da nismo našli najbolje mesto za sve to, ali moje pitanje je da li ste brinuli o ljudima kada ste spaljivali nečije prostorije, kada ste hteli da ih žive zapalite. Više ste buke podigli oko toga, samo što ime niste dali svakoj ptici, nego o studentkinji koja je umrla na fakultetu - upitao je.

Na građanima je, kako je dodao, da odluče da li žele ovakve siledžije na vlasti.

- Znaju građani da će alpinisti doći u 19 časova da skinu transparent. I rekli smo ne, ne, pustite ih da pokažu kakvi su, ali mora da se sačuva građanski mir. Bolje da i mi trpimo, nego da imamo sukobe i krvoproliće. Ljudi razumeju, da ne brinu mnogo, ovde njih ima nekoliko stotina, dakle najviše ih je bilo 436, lako je za prebrojati - dodao je.

Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

O Savu Manojloviću i skidanju transparenta bez odgovarajuće opreme

Savo Manojlović je pao sa merdevina prilikom pokušaja skidanja transparenta sa Palate Albanija.

- Da li bi trebalo da ga žalim?! Šta me to briga?! Problem je što je mogao da povredi ljudi dole, ispod... On će za to morati da odgovara. Moraće da odgovara za uništavanje tuđe imovine. Učestvovao je u skidanju transparenta, uništavanju tuđe stvari i mora da odgovara za to - rekao je predsednik, nakon scena današnjeg skidanja transparenta bez odgovarajuće opreme.

- Nije mi problem da li neko želi sebe da povređuje, problem je što je mogao da povredi ljude ispod Palate Albanija. Cela njihova taktika je u tome da Vučić nije zapalio sveću kod nadstrešnice u Novom Sadu, iako sam to uradio prve večeri. Ali su ubeđeni da nisam, jer su to ponovili pet miliona puta, jer je taj trik suština svega — da me predstave kao nečoveka!

Najavio je da se pripremaju veliki planovi i da će Srbija da nastavi da raste i rade.

- Moram da nastavim da radim na važnim merama, šta ćemo da uradimo za naše najstarije građane, za Centar za socijalni rad. Mora neko da radi, ne mogu da odgovaram besom i ljutnjom. Za mene su svi ljudi, ja sam predsednik i ja neću da vodim bilo kakve simpatizare u sukob sa nekim drugim ljudima — neću da govorim o broju i koliko ih je više od njih. Ali kad vam kažu da je to loš čovek i da ne voli ljude, onda je lak poziv na nasilje - rekao je i dodao:

O napadima i višegodišnjem nasilju

- Više od stotino hiljada puta je u ponovljeno u medijima, od strane Šolaka i mnogih drugih, ljudi su besni. Proizvodili su bes, izmišljali su sve, a kad je bitna tema, kao što je poginula studentkinja, onda ćute. Lagali su celu Evropu i svet da bi urušili ime Srbije. Elementarni posao je da se utvrde sve okolnosti da se utvrdi kako je nastradala.

Naveo je da su hteli da iskoriste mlade ljude da preko njihovih leđa dođu na vlast.

- Hoćete da vam pokažem kako plačem ceo dan, da vam kukam ceo dan? Kako mi se oseća ćerka? Nisam izabran da bi meni bilo teže, nego da pomognem i uradim za građane Srbije. Danas sam ušao u prodavnicu, u pekaru, jedem burek ili pitu s mesom, računam 410 dinara, i srećan sam što je pekara bila puna.

Kako je dodao, teško mu je pala misao da neko od plate 70.000 dinara treba da kupi burek za 410 dinara, a pogotovo ako je to jedina plata u porodici.

- Moj posao je da vidimo šta možemo dalje da uradimo da pomognemo. Da nastavimo da radimo, ne mogu da se bavim dokazivanjem toga da sam čovek! Uvek razmišljam po stotinu puta jer sam odgovoran, i to kakav je moj duh i temperament nema veze sa donošenjem odluka. Da li stvarno mislite da imam vremena da objašnjavam ljudima da sam dobar čovek i da sam doneo bolju odluku od one loše. Nastavićemo da radimo na unapređenju države.

Kako je najavio, urediće se stanica u Orlovatu.

- Obećao sam pre mesec dana ljudima da ću ovde da dođem u Orlovat, da ću da vidim stanicu jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili da ovo ja mislim od '50-e godine nije obnavljano - rekao je danas predsednik prilikom posete.

- Volim da slušam narod kad ih obiđem, tada mi najviše kažu. A ovo danas je trik, kako smo mi zlikovci, ali neka ljudi vide ko je kakav.

O poseti Kini

Predsednik je reagovao i na izjavu Dragana Đilasa da "samo lud čovek može da potpiše ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom".

- On kao i ovi ispred Palate Albanija očigledno samo željan nekakvog publiciteta. Nemoguće je da je on tako glup, nemoguće je da ima toliko novca, a da je toliko glup i da tako nešto izjavi. Možda je bahat, bezobrazan, ali ne verujem da je glup da tako nešto izjavi - rekao je i dodao:

- Pričaju loše o putu u Kini da dobiju neke poene kako sam ja ovakav čovek, zlikovac. Đilasove izjave su borba za publicitet. Svaki pametan čovek može da razume da se naručuje najkvalitetnije. Ali ne želim da ih vređam, to je deo te politike u kojima sam zao, i ništa se kod njih ne svodi na arugmente. Ali to pada, ljudi počinju da vide, ljudi traže marljivost i posvećenost i zato se menja. Na uvrede neću da odgovorim, nikome, i kada mi se to dogodi, uvek se izvinim, jer živ sam čovek, nekada prag tolerancije pređe određene granice, ali trudim se da to ne činim.

Uradili smo velike stvare oko Kine, dodao je.

- Pregovaramo sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3.000 ljude, znaćemo sve u junu. To će biti jedna velika investicija za nas.

O kampanji iz Crne Gore

- Ta kampanja traje već dugo. I nema tu velike filozofije, ali ono što je važno, mislim da 3. ili 4. juna dolazi Antionio Košta, a onda idem u Tivat, tamo ću biti dan i po, biće važnih vesti za naše građane. Što se tiče Crne Gore, ja njima želim sve najbolje. Nikada se neću stideti svog srpskog roda i onih koji predstavljaju srpski narod u CG. Nemam ja problem s njima, ali oni imaju problem sa mnom, a to je što neću da se stidim podrške koju dajem srpskom narodu. A druga stvar je napredak Srbije — 2014. godine Crna Gora je imala veću prosečnu platu od Srbije. Danas Srbija ima gotovo 200 evra plate nego Bosna, i nešto veće od plata u CG. I naravno da neko mora za to da bude kriv, a za to sam uvek kriv ja, Aleksandar Vučić.

Srbija ubedljivo najbrže napreduje, na prvom smo mestu, a bili smo 4.

- Za sve to vreme, a izdržavali su najgore moguće pritiske, nisu nam otvarali Klastere, neki ne moraju da brinu o gasu, a mi moramo. Nismo kukali, već smo se borili! Pogledajte kako danas izgleda Beograd, zamislite da nemamo Beograd na vodi. Naši prijatelji napreduju strašnom brzinom, a mi se pravimo da to ne vidimo, pa se pitajte u čemu je stvar. A stvar je u tome da su ljudi gladni uspeha i napretka, a ne mržnjom - istakao je.

O Vidovdanskim skupovima

Još jednom je podvukao da nam je potreban mir i da gradimo državu kao i do sada, a ne mržnja!

- Neverovatno je da kineski predsednik odvoji 4 i po sata za predsednika jedne male zemlje. Niste ni videli spektakl te ceremonije dobrodošlice. To su fantastične stvari za našu zemlju! Predsednik Tramp je vodio sve, svi su otišli u Kinu, zato što je Kina uspešna. Ovo će donositi rezultate bukvalno u decenijama pred nama, imaćemo važne sastanke sa Evropljanima, dolaziće ljudi iz svih krajeva sveta.

- Od 26. do 28. juna organizovaćemo i u Beogradu i u Srbiji skupove o tome šta nas očekuje u mesecima posle toga. Zato pozivam sve građane koji ne žele mržnju da dođu na te skupove. Mislim da će biti u Beogradu 27. u popodnevnim časovima, da čuju kakav napredak čeka Srbiju i građane.