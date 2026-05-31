Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da Dan policije treba da bude simbol sigurnosti građana.

On ističe da u istrazi ubistva u restoranu "27" na Senjaku nema zaštićenih.

Osvrćući se na predstojeći kongres Socijalističke partije Srbije, čiji je predsednik, Dačić je naveo da je spreman da ostane na čelu stranke ukoliko to članstvo bude želelo i ako mu zdravstveno stanje to dozvoli, naglasivši da je posle teškog zdravstvenog iskušenja 2. marta "ponovo rođen" i da na to gleda kao na početak novog života.

Dan policije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova defileom kroz Knez Mihailovu ulicu u Beogradu započeli su obeležavanje Dana policije, koji se tradicionalno obeležava u znak sećanja na 1862. godinu i ulogu srpske žandarmerije u događajima kod Čukur česme i tokom turskog bombardovanja grada.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić navodi da je današnji dan važan za državu i policiju jer podseća na "nemio događaj u doba turske okupacije" u kojem je turska vojska ubila srpskog dečaka kod Čukur česme.

"Događaj je izazvao žestoku reakciju srpskog stanovništva, uključujući i akciju tadašnje žandarmerije, koja je učestvovala u sukobima, i posle je usledilo bombardovanje tvrđave u kojoj su boravili Turci. Sve to je doprinelo brzom iseljavanju Turaka iz garnizona i srpskih gradova i oslobađanju i autonomiji Srbije. Naša je želja da Dan policije, u tom smislu, bude simbol sigurnosti građana", naglašava Dačić u razgovoru za Jutarnji dnevnik Radio-televizije Srbije.

Objašnjava da će policija u toku dana prikazati čime raspolaže.

"Biće helikoptera, borbenih vozila, specijalnih jedinica, saobraćajne policije… Cilj je izgradnja poverenja i građani će sve to moći da vide", ukazuje resorni ministar.

"Ne treba nam građanski rat, nego građanski mir"

Dačić smatra da je policija profesionalna i da su na generalnom planu najbolji u poslednjih 35 godina.

"Prošle godine je bilo najmanje opštih krivičnih dela, smanjili smo ih dvostruko. Krađa vozila je ranije bilo 7.000 na godišnjem nivou, sada ih je 600. Ubistava je 2015. godine bilo 215, a prošle godine oko 60. Zaplenili smo 18 tona razne droge za dve i po godine. Policija je za sve to zaslužna", navodi on.

Dačić upozorava da "ne raduje što je tokom prošle godine bilo povređeno više od 300 pripadnika policije".

"Oni su bili povređeni, pre svega, na više hiljada neprijavljenih skupova. Najveća je greota i sramota da neko od njih bude povređen ili da – ne daj Bože – pogine. Srbiji je potreban građanski mir, a ne građanski rat. Pozivamo na javni red i mir", ocenjuje ministar policije.

Dačić o zdravstvenom stanju: Bolje sam

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, odgovarajući na pitanje o zdravstvenom stanju, kaže da je sada dobro, ali da je krajem februara pet dana bio "na ivici života i smrti", što je "ostavilo posledice".

"Ne mogu da radim u punom kapacitetu kao što sam radio do sada, što mi najviše smeta. Radim na jačanju srčanog mišića i nadam se da ću do kraja rehabilitacionog perioda biti još bolje", ističe Dačić.

"U monstruoznom ubistvu na Senjaku nema zaštićenih"

Govoreći o izjavi u kojoj je napomenuo da u policiji neće biti zaštićenih, Dačić tvrdi da je tokom prošle godine procesuirano 210 policijskih službenika, od čega je petina bila na rukovodećim mestima.

"Nemate kriminalnu grupu koja u svom sastavu nema predstavnike policije, tužilaštva i suda, razumete? To je modus operandi funkcionisanja kriminala. Policajac, naravno, u tome ne sme da učestvuje i sve mora da prijavi, jer kada neko kao pojedinac uprlja policijsku značku, on baca ogromnu ljagu na najveći broj poštenih pripadnika policije", procenjuje Dačić.

Odgovarajući na pitanje o slučaju ubistva u restoranu "27" na Senjaku, Dačić kaže da o tome ne može mnogo da priča, jer nema dozvolu od tužilaštva.

"Postoji potreba da ne smemo da iznosimo stvari iz istrage. Sigurno je da smo, čim je supruga prijavila nestanak, u najbržem roku pohapsili sve koji su se pominjali. Istragu vodi tužilaštvo. U tom monstruoznom slučaju nema zaštićenih", ističe Dačić.

"Ponovo sam rođen 2. marta"

Razmatrajući svoju poziciju lidera u Socijalističkoj partiji Srbije pred Kongres socijalista predviđen za kraj godine, napominje da će i samo sastajanje zavisiti od toga kada će se održati parlamentarni izbori.

"Ne možemo da kažemo da je nama važnije da održimo kongres nego da učestvujemo na izborima. U svakom slučaju, još nismo doneli odluku o svemu tome i tome treba ozbiljno da se pristupi. Što se tiče mog ostanka, ako mi zdravstveno stanje dozvoli, neću pobeći sa megdana i ako socijalisti žele da ja ostanem predsednik – spreman sam da u svemu tome učestvujem", naglašava predsednik SPS-a.

Podvlači da je "2. marta praktično započeo novi život".

"Ja sam tada ponovo rođen. Probudio sam se na rođendan moga oca. Samim tim, moraju da postoje i razlozi zašto sam se uopšte probudio. Kad već nisam umro – iskoristite me – mislim i na državu i na partiju", zaključio je Dačić.