Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević na Prvoj televiziji govorio je o svim aktuelnim temama u Srbiji, pomenuvši da u državi vlada nedostatak volje za političkim razgovorom, kao i da je ekstremizam najopasniji.

Vučević je izjavio je da će SNS 27. juna organizovati veliko vidovdansko okupljanje na platou ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu. On je naveo da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić Vidovdan posvetiti narodu u AP Kosovo i Metohija.

- Što se tiče naše stranke, spremamo vidovdansko okupljanje. 26. juna ćemo imati više događaja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a 27. popodne, ili ceo dan, pre bih tako rekao, ćemo na platou ispred Doma Narodne skupštine imati veliki skup, spektakl, politički prikaz svega onoga što se radi i razgovor o onom što treba dalje da se radi. Očekujemo i goste iz inostranstva. Moj utisak mimo ove robotike, veštačke inteligencije, ugleda koji predsednik Vučić ima, statusa koji je dobio, priznanja, na mene je snažan utisak ostavio da Kinezi pričaju da Srbija ima plan Srbija 2030. godine, a da mi u Srbiji ne pričamo dovoljno o tome. I da meni lideri KP Kine kažu da oni vide da Srbija strateški postavlja svoje ciljeve i to porede sa svojim planom - rekao je Vučević i dodao:

- Radujem se vidovdanskom okupljanju. Uvek je naš narod govorio da se na Vidovdan sve najbolje vidi. Uvek se govorilo da je to naš skup jer će tad biti izbori, izbori će biti nešto kasnije. Biće dobra prilika da razgovaramo i da okupimo ljude iz cele Srbije. I 28. baš na sam Vidovdan, predsednik države, a i država cela će posvetiti našem mučenom narodu na KiM. Naravno, u formi da ne ugrozimo njihovo bitisanje u ionako teškom životu na KiM, ali Vidovdan mora biti posvećen kosovskom zavetu i pre svega, sudbini našeg naroda na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučević.

Vučević je pomenio nedavno spašavanje belih čiopa, istakavši da blokaderi nisu marili za ptice, već da je pre svega bilo reči o političkom performansu.

- Naš odbor u Starom gradu nije imao nikakvu lošu nameru, nisu znali za tu činjenicu da je tu stanište ptica. Kada su dobili tu informaciju, baner je uklonjen, a pre toga su ti ptići nahranjeni, od strane stručnih službi a ne Save Manojlovića. Nije njega briga za ptiće, kao što ih nije bilo briga i što đaci ne idu u školu. Pokazuju da im jedna stvar smeta, a to je natpis na baneru- „Srbija pobeđuje“. Na istoj palati je stajala slika Josipa Broza Tita, a tada se niko nije setio ptica. Ovo što je radio Manojlović nema veze sa pticama, već sa političkim performanskom. Niko ne kaže nijednu reč kada pogine devojka, kada je neko pokušao da spali policiju. Tada je to valjda festival demokratije, niko ne mora reč da kaže. Ako im neko pruži otpor on je sendvičar, kapuljaš - rekao je Vučević.

Govoreći o građanima koji već danima ispred Hram Svetog Save čekaju u redu da se poklone Pojas Presvete Bogorodice, Vučević je istakao da to rade u miru i tišini, ali da opet smetaju blokaderima.

- U tišini stoje satima u redu da se poklone i celivaju svetu relikviju. Ako neko ne veruje u Boga, što vam smetaju ljudi koji su deo toga i što osporavate pravo drugima da veruju? Isti ljudi se smeju priči o robotima u Kini i Bogorodičinom pojasu. Isti ljudi su podržavali napad na patrijarha u Novom Sadu na obeležavanju dva veka Matice srpske. Uvek će vam gađati Vojsku Srbije, SPC i dehumanizovati predsednika Vučića. Ista matrica- sve što je u vezi sa nacijom i porodicom je meta napada. Ovi će biti topovsko meso, a onda su na vlast došli oni koji su vodili manje nacionalnu politiku nego Milošević. Prizvuk Srbije im smeta. To ih podseća da su deo naroda gde ne veruju da pripadaju ili ne žele da pripadaju - naveo je Vučević.

Vučević je govorio i o napadu na srpsku crkvu u regionu i o tome gde je ćirilica problem.

- Mi smo Zdravka Krivokapića videli kad je bio na čelu crnogorske Vlade, kada je došao na krilu litija. Setite se, on nije hteo da potpiše sporazum sa srpskom crkvom, trebalo je da dođe Albanac Dritan. To vam govori kakav je ljudski soj. Napad na srpsku crkvu se napada u regionu, uvek je ćirilica problem. I kada pišu na srpskom jeziku u regionu, oni nikada neće koristiti naše prvo pismo, ćiriličko - istakao je Vučević.