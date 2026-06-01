Vesna Bjegović Mikanović, profesorka Medicinskog fakulteta (MF), tužila je Komisiju za sprovođenje izbora dekana MF, tražeći poništaj liste evidentiranih kandidata za prvog čoveka ove visokoškolske ustanove.

U tužbi, podnetoj Višem sudu u Beogradu, njen advokat je zatražio da sud donese odluku o privremenoj meri, tako što će naložiti da se odlože sve dalje pravne i faktičke radnje koje se odnose na izbor dekana Medicinskog fakulteta, uključujući ovde i sednicu Nastavno–naučnog veća Medicinskog fakulteta, zakazanu radi formalnog imenovanja kandidata za izbor dekana za 1. jun, “kako bi se otklonila nenadoknadiva šteta koja bi se ogledala u uskraćivanju zakonskog prava Bjegović Mikanović da bude birana kao jedan od kandidata za dekana, do donošenja sudske odluke o ovom pitanju”.

Kurir joj je tokom jučerašnjeg dana uputio pitanja vezano za ovu situaciju na njen zvanični mejl na Medicinskom fakultetu, ali još nismo dobili odgovore.