Iako su blokaderi mesecima optuživali vlast za urušavanje visokog obrazovanja, uprava Medicinskog fakulteta u Beogradu otkrila je da autonomiju srpskih univerziteta zapravo krši jedan čovek - aktuelni rektor Vladan Đokić! Naime, Đokić se našao na udaru oštrih kritika uprave Medicinskog fakulteta nakon što je, suprotno statutu i zakonu, pokušao da nametne podobnog kandidata za novog dekana.

Vladan Đokić je poslao dopis Medicinskom fakultetu u Beogradu u kome ih je "upozorio da razmotre kandidaturu profesorke Vesne Bjegović Mikanović". U prevodu, Đokić traži da ova visokoškolska ustanova dozvoli kandidaturu prof. Bjegović Mikanović za dekana, koja ranije nije prihvaćena zbog njenog skorog odlaska u penziju! 

Vesna Bjegović Mikanović, profesorka Medicinskog fakulteta

Povodom ovog rektorovog dopisa oglasio se Medicinski fakultet saopštenjem u kojem je ocenjeno da je Vladan Đokić "neposredno povredio princip institucionalne autonomije fakulteta kao organizacione jedinice" i "direktno ugrozio pravnu sigurnost i zakonitost rada" te visokoškolske ustanove.

- Ukazujemo i na činjenicu da rektor svesno obmanjuje javnost izjavama da je Komisija za izbor dekana pogrešno primenila autentično tumačenje Skupštine Srbije, jer je ono prestalo da važi, a to je netačno i imajući u vidu da se se nisu menjale odredbe Zakona o visokom obrazovanju u delu koji je objašnjen autentičnim tumačenjem Skupštine. Stoga, Medicinski fakultet izražava osnovanu pravnu zabrinutost povodom postupanja rektora Đokića, koje ukazuje na flagrantno odstupanje od odredbi Statuta Medicinskog fakulteta, kao i na prekoračenje granica zakonom utvrđenih ovlašćenja, usled arbitrarnog i proizvoljnog tumačenja pozitivnopravnih normi - navedeno je u zajedničkom saopštenju v.d dekana Medicinskog fakulteta Milene Balint Todorović i predsednika Saveta fakulteta Aleksandra Milovanovića, a koje je objavljeno na sajtu ove visokoškolske ustanove.

Prof Fakulteta političkih nauka Milan Petričković da je ovde u pitanju najflagrantnije kršenje zakona i autonomije fakulteta, ali i zloupotreba službenog položaja Vladana Đokića.

prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka

- Ovde je u pitanju kontinuitet Đokićevih konstantnih pokušaja da vrši pritisak i to protivzakoniti pritisak na izbor dekana fakulteta, koji nije u njegovoj nadležnosti. Nametanjem kandidatkinje on zloupotrebljava svoju poziciju rektora i krši Statut Fakulteta i samu njegovu autonomiju jer Zakon o visokom obrazovanju kaže da fakulteti imaju slobodu da sami biraju dekane i druge nosioce funkcija. Đokić ovim nastavlja da zloupotrebljava funkciju rektora koju je prvo zloupotrebio za političko delovanje na Univezitetu, a sada i prekoračenjem svojih ovlašćenja. Bezbroj puta je Đokić u javnim glasilima pričao o autonomiji univerziteta, a ispada je prvi on koji je krši što i ne čudi s obzirom da je od početka radio sve na urušavanju i destabilizaciji srpskog obrazovanja - kaže prof Petričković.

On dodaje da na pojedinim fakultetima kao što je Medicinski i dalje vladaju velike podele.

Prof. Bjegović Mikanović podnela tužbu, bez odgovora na pitanja Kurira

Vesna Bjegović Mikanović, profesorka Medicinskog fakulteta (MF), tužila je Komisiju za sprovođenje izbora dekana MF, tražeći poništaj liste evidentiranih kandidata za prvog čoveka ove visokoškolske ustanove.

U tužbi, podnetoj Višem sudu u Beogradu, njen advokat je zatražio da sud donese odluku o privremenoj meri, tako što će naložiti da se odlože sve dalje pravne i faktičke radnje koje se odnose na izbor dekana Medicinskog fakulteta, uključujući ovde i sednicu Nastavno–naučnog veća Medicinskog fakulteta, zakazanu radi formalnog imenovanja kandidata za izbor dekana za 1. jun, “kako bi se otklonila nenadoknadiva šteta koja bi se ogledala u uskraćivanju zakonskog prava Bjegović Mikanović da bude birana kao jedan od kandidata za dekana, do donošenja sudske odluke o ovom pitanju”.

Kurir joj je tokom jučerašnjeg dana uputio pitanja vezano za ovu situaciju na njen zvanični mejl na Medicinskom fakultetu, ali još nismo dobili odgovore.

- Čini se da Đokić ovde pokušava da progura ljude koji su mu lojalni kao kandidate, kako bi se izborio da Medicinski fakultet bude naklonjen blokaderskoj opciji i da se mladi kadrovi školuju u tom narativu. Sa druge strane pošto je većina profesora medicinskog zaposleno u različitim zdravstvenim ustanovama, to onda može da se prelije i na tu sferu. Jednostavno, kontrola nad Medicinskim fakultetom pruža i širu kontrolu u pogledu političkih, kadrovskih pa i finansijskih resursa, ali potencijalno i ustanova zdravstvene zaštitie širom Srbije - zaključuje Petričković.

