ĐOKIĆ VRŠI PRITISAK NA MEDICINSKI FAKULTET! Uprava fakulteta optužila rektora da KRŠI AUTONOMIJU ove visokoškolske ustanove pokušajem da se meša u IZBOR DEKANA!
Iako su blokaderi mesecima optuživali vlast za urušavanje visokog obrazovanja, uprava Medicinskog fakulteta u Beogradu otkrila je da autonomiju srpskih univerziteta zapravo krši jedan čovek - aktuelni rektor Vladan Đokić! Naime, Đokić se našao na udaru oštrih kritika uprave Medicinskog fakulteta nakon što je, suprotno statutu i zakonu, pokušao da nametne podobnog kandidata za novog dekana.
Vladan Đokić je poslao dopis Medicinskom fakultetu u Beogradu u kome ih je "upozorio da razmotre kandidaturu profesorke Vesne Bjegović Mikanović". U prevodu, Đokić traži da ova visokoškolska ustanova dozvoli kandidaturu prof. Bjegović Mikanović za dekana, koja ranije nije prihvaćena zbog njenog skorog odlaska u penziju!
Povodom ovog rektorovog dopisa oglasio se Medicinski fakultet saopštenjem u kojem je ocenjeno da je Vladan Đokić "neposredno povredio princip institucionalne autonomije fakulteta kao organizacione jedinice" i "direktno ugrozio pravnu sigurnost i zakonitost rada" te visokoškolske ustanove.
- Ukazujemo i na činjenicu da rektor svesno obmanjuje javnost izjavama da je Komisija za izbor dekana pogrešno primenila autentično tumačenje Skupštine Srbije, jer je ono prestalo da važi, a to je netačno i imajući u vidu da se se nisu menjale odredbe Zakona o visokom obrazovanju u delu koji je objašnjen autentičnim tumačenjem Skupštine. Stoga, Medicinski fakultet izražava osnovanu pravnu zabrinutost povodom postupanja rektora Đokića, koje ukazuje na flagrantno odstupanje od odredbi Statuta Medicinskog fakulteta, kao i na prekoračenje granica zakonom utvrđenih ovlašćenja, usled arbitrarnog i proizvoljnog tumačenja pozitivnopravnih normi - navedeno je u zajedničkom saopštenju v.d dekana Medicinskog fakulteta Milene Balint Todorović i predsednika Saveta fakulteta Aleksandra Milovanovića, a koje je objavljeno na sajtu ove visokoškolske ustanove.
Prof Fakulteta političkih nauka Milan Petričković da je ovde u pitanju najflagrantnije kršenje zakona i autonomije fakulteta, ali i zloupotreba službenog položaja Vladana Đokića.
- Ovde je u pitanju kontinuitet Đokićevih konstantnih pokušaja da vrši pritisak i to protivzakoniti pritisak na izbor dekana fakulteta, koji nije u njegovoj nadležnosti. Nametanjem kandidatkinje on zloupotrebljava svoju poziciju rektora i krši Statut Fakulteta i samu njegovu autonomiju jer Zakon o visokom obrazovanju kaže da fakulteti imaju slobodu da sami biraju dekane i druge nosioce funkcija. Đokić ovim nastavlja da zloupotrebljava funkciju rektora koju je prvo zloupotrebio za političko delovanje na Univezitetu, a sada i prekoračenjem svojih ovlašćenja. Bezbroj puta je Đokić u javnim glasilima pričao o autonomiji univerziteta, a ispada je prvi on koji je krši što i ne čudi s obzirom da je od početka radio sve na urušavanju i destabilizaciji srpskog obrazovanja - kaže prof Petričković.
On dodaje da na pojedinim fakultetima kao što je Medicinski i dalje vladaju velike podele.
Vesna Bjegović Mikanović, profesorka Medicinskog fakulteta (MF), tužila je Komisiju za sprovođenje izbora dekana MF, tražeći poništaj liste evidentiranih kandidata za prvog čoveka ove visokoškolske ustanove.
U tužbi, podnetoj Višem sudu u Beogradu, njen advokat je zatražio da sud donese odluku o privremenoj meri, tako što će naložiti da se odlože sve dalje pravne i faktičke radnje koje se odnose na izbor dekana Medicinskog fakulteta, uključujući ovde i sednicu Nastavno–naučnog veća Medicinskog fakulteta, zakazanu radi formalnog imenovanja kandidata za izbor dekana za 1. jun, “kako bi se otklonila nenadoknadiva šteta koja bi se ogledala u uskraćivanju zakonskog prava Bjegović Mikanović da bude birana kao jedan od kandidata za dekana, do donošenja sudske odluke o ovom pitanju”.
Kurir joj je tokom jučerašnjeg dana uputio pitanja vezano za ovu situaciju na njen zvanični mejl na Medicinskom fakultetu, ali još nismo dobili odgovore.
- Čini se da Đokić ovde pokušava da progura ljude koji su mu lojalni kao kandidate, kako bi se izborio da Medicinski fakultet bude naklonjen blokaderskoj opciji i da se mladi kadrovi školuju u tom narativu. Sa druge strane pošto je većina profesora medicinskog zaposleno u različitim zdravstvenim ustanovama, to onda može da se prelije i na tu sferu. Jednostavno, kontrola nad Medicinskim fakultetom pruža i širu kontrolu u pogledu političkih, kadrovskih pa i finansijskih resursa, ali potencijalno i ustanova zdravstvene zaštitie širom Srbije - zaključuje Petričković.
