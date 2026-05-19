Pobuna i blokada univerziteta širom Srbije nisu bili nikakva spontana reakcija ili izraz kolektivne empatije studenata, profesora i uprava fakulteta povodom tragedije u Novom Sadu. O tome je na Kurir TV svedočio predsednik Srpske napredne stranke i tadađnji premijer Miloš Vučević i otkrio da je već u oktobru 2024. godine, samo mesec dana pre pada nadstrešnice u Novom Sadu, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić uputio pretnje da će doći do kolapsa na državnim univerzitetima ukoliko prođu planirane izmene Zakona o visokom obrazovanju.

- Sa rektorom Đokićem, tadašnjim rektorom, a danas političarem, imam razgovore dva puta oko izmena Zakona o visokom obrazovanju. U tom momentu mi želimo da omogućimo da najprestižniji svetski univerziteti mogu da otvaraju svoje fakultete i univerzitete u Srbiji i da nam deca ne idu u Milano ili na Sorbonu, već da možemo te fakultete da imamo i kod nas. Meni tadašnji rektor, a danas političar Đokić tada kaže da će imati pobunu, da to neće prihvatiti akademska zajednica i da će ustati svi univerziteti i da će dovesti do kolapsa državnih univerziteta, ako se to desi - ispričao je Vučević.

Ovaj ključni detalj i sve ono što je usledilo nakon 1. novembra 2024. i pada nadstrešnice jasno govore da je talas protesta bio unapred pripremljen, a da je tragedija iskorišćena kao povod za širu političku destabilizaciju države. Deo akademske elite video je pretnju po sopstvene pozicije i interese, te je iz svega jasno da su čitava infrastruktura i logistika za proteste bili ranije isplanirani, ali se čekao samo trenutak koji bi mogao da posluži kao okidač za pokretanje masovne pobune, ocenjuju sagovornici Kurira.

Pripremljen otpor

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je iza svega stajala ozbiljno planirana strategija obračuna sa državnim vrhom zbog reformi u visokom obrazovanju i potencijalnog dolaska stranih univerziteta.

- Nažalost, ovde se radi o jednom ozbiljno planiranoj i na kraju implementiranoj strategiji obračunavanja sa vladajućom strukturom zbog želje da se konkurentnost univerziteta pojača stranim univerzitetima. Očigledno je da su rektor Đokić i ljudi oko njega doživeli to kao nešto što može potencijalno da ugrozi njihove pozicije. Ispada da kod blokadera nema toliko brige za Srbiju koliko brige za svoje interese. Urušavanje univerziteta predvodili su profesori i uprave i doveli su visoko školstvo u ovo stanje koje je više nego žalosno i koje preti zaista da uruši temelje Beogradskog univerziteta i univerziteta širom Srbije. Studenti su samo instrumentalizovani - naglašava Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

On upozorava da je u sve ovo duboko umešan i strani faktor.

- To smo otprilike znali i unazad godinu i po dana i samo je bilo pitanje do koje mere i koje strane službe traže šansu u ovom procesu autodestrukcije Srbije - zaključuje Miletić.

Ostaci samoupravljanja

Politički analitičar Aleksa Grubešić kaže za Kurir da je izašlo na videlo da neki privilegovani rektori i dekani shvataju univerzitete i fakultete u Srbiji kao poslednji bastion samoupravljanja.

Aleksa Grubešić Foto: Kurir Televizija

- Jasno je da toj privilegovanoj kasti na univerzitetima, koji su navikli da čak i nasleđuju direktno od svojih predaka pozicije na fakultetima, ne odgovara konkurencija i ulazak prestižnih privatnih univerziteta u Srbiju. Njima su oni potencijalna pretnja jer oni univerzitet i fakultete u Srbiji shvataju kao poslednji bastion samoupravljanja. To je tipična samoupravljačka politika Edvarda Kardelja iz socijalisticke Jugoslavije, pa oni shvataju da je fakultet njihova imovina, odnosno društvena svojina sa kojom misle da imaju pravo da rade šta hoće, da kreiraju nastavni program kakav žele i da indoktriniraju srpsku omladinu na način na koji oni žele u skladu sa njihovom titoističkom ideologijom. Vidimo da je njima bio potreban samo povod, odnosno taj crni labud, neka nesreća na kojoj će oni nekrofilski da kreiraju svoju antidržavnu politiku - objašnjava Grubešić.

Čekali su "crnog labuda": Vučić mi je nacrtao scenario budućih događaja Posebno je odjeknulo svedočenje Miloša Vučevića da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao precizna saznanja o tome šta će se dogoditi u Srbiji. Vučević je za Kurir TV naveo da mu je Vučić na sastanku na Andrićevom vencu "nacrtao" scenario budućih događaja, od studentskih protesta do zatvaranja škola i blokade univerziteta. Vučević je otkrio da je predsednik informacije dobio od "legendarnog obaveštajca" iz jedne strane ambasade i naglasio da je nesumnjivo reč o spolja pripremanoj obojenoj revoluciji.

- Krajem 2024. godine, ja sam na Andrićevom vencu kod njega i on meni crta na tabli šta će nam se desiti. Meni to deluje nestvarno. On mi je i rekao koji ga je legendarni obaveštajac iz koje ambasade upozorio šta će nam se sve desiti. I da će ustati studenti i da će zatvoriti škole... Ja nisam znao, on jeste. Zato nemam nikakav problem da kažem da je to spolja pripremano i da jeste obojena revolucija - naglasio je Vučević.

On naglašava da je ovo bila gotovo ista politička zloupotreba tragedije kakvu smo videli i posle masovnih ubistava u Ribnikaru i selima Mala Dubona i Orašje.

- Na kraju se ispostavilo da ti događaji nemaju nikakve veze sa politikom, državom, niti sa vlašću i Vučićem, već im je to poslužilo da ishoduju vanredne parlamentarne izbore i da stvore društveni haos na ulicama i podele u društvu. Poenta svega jeste da toj privilegovanoj drugosrbijanskoj titoističkoj kasti u kulturnoj, umetničkoj, prosvetnoj sferi smeta da ova država konačno postane u potpunosti srpski nacionalno orijentisana sa srpskom nacionalnom elitom koja će da je vodi - zaključuje Grubešić.

