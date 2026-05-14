Današnji incident kod Pravnog fakulteta u Beogradu još jednom je ogolio pravu prirodu blokaderskog delovanja. Incident koji su oni izazvali, kao i mnogo puta pre toga provocirajući i kreirajući situaciju u kojoj se može proliti i krv na ulicama, ne može da zamaskira činjenicu da se blokaderi ponašaju kao drumski razbojnici koji maltretiraju, ali i tuku neistomišljenike. U njihovoj iskrivljenoj viziji, svako ko drugačije misli ne treba ni da postoji.

Ovde nema prostora za spinovanje, niti pokušaje da se odgovornost zamagli. Činjenice su jasne: oni su izazvali nesreću. Umesto da poštuju osnovne principe društva i zakone države, blokaderi su još jednom pokazali obrazac ponašanja koji sve više liči na zakone Divljeg zapada. Fizički napadi, nasilje i agresija postaju njihova svakodnevna metoda delovanja. Postavlja se ozbiljno pitanje: ako se ovako ponašaju bez vlasti, kako bi Srbija izgledala kada bi im bila poverena odgovornost upravljanja državom?

Posebno je indikativna reakcija političara Vladana Đokića, koji se javnosti predstavlja kao rektor Univerziteta u Beogradu. On se pojavio gotovo momentalno nakon incidenta.

Međutim, javnost s pravom postavlja pitanje: gde je bio kada je studentkinja Filozofskog fakulteta izgubila život? Zašto tada nije bilo iste brzine, iste zabrinutosti i iste odlučnosti?

Iako je čovek u današnjem incidentu, na svu sreću, zadobio lakše povrede, posledice su mogle biti tragične.

Blokaderska bahatost i otvoreno nepoštovanje zakona i Ustava, koji jasno garantuje slobodu kretanja, doveli su do opasne situacije koja je lako mogla imati fatalan ishod. Ali neodgovorna grupa blokadera o tome nije vodila računa. Njima je jedino stalo da se izreklamiraju, da izađu na raskrsnicu, slikaju se, blokiraju život svakom građaninu i tako ubeđeni u svoju veličinu misle da su uradili odličan posao.

Ovo više nije pitanje političkog neslaganja. Ovo je pitanje bezbednosti građana. Jer kada nasilje, batinanje i zastrašivanje postanu dominantna sredstva političkog delovanja, jasno je da se ne radi o borbi za ideje, već o nametanju sile. Siledžijstvo, nasilje i bezakonje ne mogu i ne smeju postati norma.

Srbija je mnogo bolja od toga.