Lider Pokreta slobodnih građana i narodni poslanik Pavle Grbović gostovao je u emisiji ''Bez ustručavanja'' na KTV kod Aleksandra Dikića, gde je izjavio da sve ono što se zameralo opoziciji, a za šta su bili napadani, sada to isto traže i studenti blokaderi, ali njima je, otprilike, sve oprošteno od strane građana koji ne podržavaju aktuelnu vlast.

Grbović je naglasio da ljudi ne znaju ko je na studentskoj listi, niti koja je politika studenata u blokadi, a onda i zamerio građanima što se opozicija napada za neke stvari, a kad ih predlože studenti u blokadi, onda to nailazi na afirmaciju.

- Ono što vidim da neki ljudi zameraju studentskoj listi je nešto što je takođe i potrebno. Stvorena je jedna vrsta kulta studentske liste, iako mnogi ljudi ne znaju ko je na njoj, koja je njihova politika, šta će se desiti na protestima. Milion puta očekuju da se nešto spektakularno desi, ne desi se. Sve ono što su nama zamerali, ne govorim ovo da bih se žalio, ali sve stvari koje su nama zamerali u pogledu protesta, izbora, traženja izbora itd. se studentima ne opraštaju, nego se afirmišu, ali ta vrsta vere je neophodna da bi došlo do promene režima - rekao je.

Lekar, voditelj i novinar Aleksandar Dikić, upitao ga je gde je bio 23. maja, kada je bio skup na Slaviji, na šta se Grbović, u početku, malo zbunio.

- Gde ste bili 23. maja? - upitao je Dikić.

- 23. maja? A, Slavija. Dok se setim koji je danas datum i šta se desilo u međuvremenu - odgovorio je Grbović, nakon nekoliko sekundi razmišljanja.

Voditelj je zatim postavio pitanje kakvi su utisci sa samog skupa, na šta je Grbović odgovorio sledeće:

- Mnogo ljudi, ja ne mogu nikad da procenim koliko je to, čak ni ono komparativno. Bio sam i na Vidovdanskom skupu, ali na drugoj lokaciji. Puno ljudi, dobra atmosfera i to je važno - ljudi su odlučili da veruju u to. Nijedan govor nisam čuo, bio sam relativno blizu, između Hiltona i onih čuvenih Stankovićevih zgrada, nisam mogao da čujem nijedan govor, njih sam slušao tek naknadno. Bez ikakvih negativnih misli, ali mislim da 90 odsto ljudi nije ni došlo da sluša te govore, više da vide ko će se pojaviti - priznao je lider PSG.

Potom je govorio o incidentima nakon samog skupa: