Većina blokadera podržava nezavisnu R. Kosovo, a kada bi došli na vlast bili bi spremni da priznaju tu lažnu državu, pa je nedavni studentski Memorandum o KiM bio samo još jedna njihova obmana i laž za prikljupljanje poena kod građana, smatraju sagovornici Kurira.

Po objavljivanju ovog dokumenta, koji je, interesatno je, objavljen pred protest na Slaviji, saopšteno je da je nastao kao "izraz jedinstvene volje", u kome su "studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Srbiji" istakli da je KiM neotuđivi i sastavni deo Srbije. Međutim ispostavilo se da tako ipak ne misle svi "studenti".

Nepostojeće reči

Na mreži X odmah su se pojavili navodi da blokaderi iz Novog Sada i Novog Pazara ovaj memorandum ne podržavaju, a dosta kritika je stiglo i iz Beograda! Tada su čak i blokaderi iz Berlina ili "srpski studenti" koje se školuju u ovom nemačkom gradu, javno pozvali svoje kolege da povuku ovaj memorandum, a da u fokus stave "na teme koje ujedinjuju: slobodu, mir i toleranciju".

A kada su blokaderi iz Beograda kasnije pozvali na humanitarin bazar i tribinu za Lazarevac na Kosmetu, na mrežama ih je odmah dočekala salva uvreda i psovki!

Celu istinu na kraju je razotlkrio blokader Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kada je u podkastu "Voćka čudnovata" praktično priznao da u blokaderskim krugovima ima mnogo onih koji privatno podržavaju nezavisnost lažne države, ali da to ne smeju javno da saopšte jer su "pitanja poput Kosova i Metohije i Srebrenice, NATO članstva - minska polja".

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da je i tema Kosova i Metohije koja je "sveta" za srpski narod, za blokadere samo još jedan povod da zloupotrebe emocije i osećanja ljudi zarad ličnog marketinga.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Ne mogu da kažem da sam iznenađen ovim priznjanjima, jer je svakom ko imalo prati stvari bilo jasno da bi blokaderi prodali i celu Srbiju, a ne "samo" njenu južnu pokrajinu kako bi se dočepali vlasti i zadovoljili svoje zapadne nalogodavce, kojima je cilj od samog početka bio rušenje Srbije. Zapadni centri moći u koji su blokaderi stalno trčali i koji su im pružali finansijsku i logističku pomoć sigurno se ne zalažu za očuvanje srpske teritorije i suveriniteta, njihov je cilje je opšta propast Srbije, zato i žele da dovedu blokadere na vlast. Nemam nikakvu sumnju da bi ta blokadersko-plenumaška hobotnica, da nekim sticajem nesrećnih oklonosti, sutra dođe na vlast - bez razmišljanja stavila svoj potpis na nezavisnost kolevke srpstva! - govori Obrknežev i podseća da su blokaderi od samog starta sve zasnivali na lažima i nasilju:

- Očigledno je bilo da je i taj njihov Memorandum o KiM izdat neposredno pred skup na Slaviji 23. maja u pokušaju da okupe što veći broj ljudi, ali im je i pored toga skup opet propao. U blokaderskim redovima ima toliko sukobljenih struja, ali normalan čovek bi očekivao da oko pitanja poput KiM postoji jasno nacionalno jedinstvo. Međutim, pitanje Kosova blokaderi su iskoristili jer znaju da je to jedno od najvažnijih pitanja za srpski narod, kako bi manipulisali i obmanjivali javnost! To rade od početka, i tragičan pad nadstrešnice i tugu ljudi povodom izgubljenih života, blokaderi su zloupotrebili za pokušaj obojene revolucije i sticanje nekakih političkih poena, a to su kasnije uradili sa mnogo tema, pa i sa Kosovom.

Takođe, znali su da čak i ono malo simpatizera što im je ostalo, očekuju od njih bar neke odgovore, a među prvima je upravo pitaje KiM! Naravno da, oni koji su svojevremeno pokušali da spale žive ljude u Novom Sadu i koji su napadali policiju koja ih čuva, nisu imali hrabrosti da izađu pred građane i kažu da podržavaju nezavisno Kosovo i Aljbina Kurtija, te su uradili ono što im ide najbolje pored izazivanja nasilja - lagali. Nažalost, ono što većina nas oseća u srcu, da je KiM neotuđivi deo naše teritorije i istorije, za blokadere je samo puki politički i marketinški slogan.

Kao Buridanov magarac

Politički filozof Dragoljub Kojčić objašnjava za Kurir da je pozicija blokadera u javnosti i medijima veoma kontradiktorna.

Politički filozof Dragoljub Kojćić Foto: Privatna arhiva

- Sa jedne strane nastoje da udovolje očekivanja svojih mentora i sponzora iz bližeg i daljeg inostranstva i da svoje nazovi političke ideje usklade sa tim očekivanjima. Tu se pre svega misli na apsolutno odustajanje Srbije i Srba od KiM, a u sledećem krugu i prepuštanje Republike Srpske kolonijalnijm vetrovima kakvi su nam priređivali tzv. visoki predstavnici Inzko, Šmit i ostali. Ali blokaderi su ipak svesni da je to politika koja im ne može osigurati dobitno poverenje građana Srbije. U toj nevolji oni se ponašaju kao Buridanov magarac između dva plasta sena koji su mu podjednako privlačni i na kraju nerešenih dilema, on umire od gladi. Da ne bi brzo skončali, jer je slatka para koja dobijaju od nalogodavaca iz inostranstva, blokaderi produžavaju svoju agoniju marketinškim trikovima, to jest iluzijama da uopšte znaju šta hoće, iako je već odavno i vrapcima jasno da nemaju nikakavu politiku i da će čitav pokret lipsati poput pomenutog magarca - ocenjuje Kojčić.