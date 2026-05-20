Studenti blokaderi, bez jasnog plana i programa, neusaglašeni i još uvek sa nepoznatom listom za predstojeće izbore - za koju se jedno zna: da oni, "studenti u blokadi", neće biti na njoj - krenuli su da se bave ozbiljnim državnim pitanjima. Naime, objavljivanjem Memoranduma o Kosovu i Metohiji izneli su stav da je KiM neodvojivi deo Srbije, uz ocenu da se to pitanje ne može rešavati izolovano, već unutar složenih tokova međunarodne zajednice.

Međutim, po ko zna koji put, demantovali su sami sebe kada su dobili priliku da govore o ovoj temi u "Utisku nedelje", običnoj političkoj emisiji, u kojoj su izjavili "da uspeh studenata pojedinci žele da obore na taj način - postavljajući pitanja kao što je pitanje Kosova", koja, kako su rekli, donose podele u društvu.

- Ono što bi hteo da kažem u vezi memoranduma, mnogi pojedinci u našoj zemlji pokušavaju da uspeh koji imaju studenti obore tako nekim pitanjima koja dele naš narod. Ta pitanja koja potencijalno dele naše građane i potencijalne birače su pitanja koja će biti na nekim narednim izborima - izjavio je student blokader Pravnog fakulteta u Nišu Luka Đorđević.

Studenti blokaderi iznošenjem stava o pitanju Kosova i Metohije samo su pokušali da pokažu kako o važnim državnim pitanjima imaju mišljenje, ali bi temu Kosova i Metohije, ukoliko bi došli na vlast, verovatno ostavili po strani, saglasni su sagovornici Kurira.

Opterećenje

Politički analitičar Srđan Graovac kaže u razgovoru za Kurir da studente blokadere ne interesuju nikakva nacionalna pitanja, pa tako ni pitanje Kosova i Metohije, već isključivo preuzimanje vlasti.

- Pitanje KiM za njih predstavlja problem, jer izaziva podele u njihovom bloku i samim tim tu temu pokušavaju da izbegavaju. Ima onih koji na direktno pitanje daju neki odgovor, a taj odgovor sam po sebi izaziva podele. To se svodi na suštinu da ih takva pitanja ne zanimaju i da im je jedino bitno preuzimanje vlasti, tako da je za njih razgovor o Kosovu i Metohiji suvišan i pitanje koje ih opterećuje - rekao je Graovac.

Prema njegovim rečima, studentima blokaderima bi najlakše bilo da je to pitanje rešeno, odnosno da je Kosovo nezavisno i da, kako je rekao, o tome ne moraju da raspravljaju.

- Ipak, moraju da imaju neki stav, jer javnost to traži od njih. Kako se bliže izbori, tako oni moraju da iznose stavove o ključnim nacionalnim i ekonomskim pitanjima. Ono čega su svesni jeste da svaki stav koji iznesu, ma koliko pokušavali da ga ublaže, izaziva podele i unutrašnje sukobe, jer su oni heterogena grupa, tako da je to neminovno. Ali i takav odgovor pokazao je da im državna pitanja nisu važna, već isključivo da se domognu vlasti - zaključio je Graovac.

Pokušaj ravnoteže

Profesor Vladimir Vuletić s Filozofskog fakulteta u razgovoru za Kurir takođe ocenjuje da studenti blokaderi nemaju stabilan odnos unutar svog pokreta, kao i da postoje duboke podele oko važnih nacionalnih pitanja, kao što je i pitanje KiM.

- Kod njih postoji podela na proevropske i nacionalno orijentisane, oni se trude da ta podela ne izađe na videlo, jer bi to ugrozilo njihovu šansu da ostvare potencijalno dobar rezultat na izborima i zbog toga se ne izjašnjavaju. A kad se izjasne, kao što je slučaj o pitanju KiM, onda to bude nekakvo saopštenje, pre da bi se stvorio utisak u javnosti, nego što predstavlja bitnu naznaku šta je njihov plan i ideja. Memorandum o Kosovu i Metohiji donet je kao nekakav pokušaj da se napravi ravnoteža u odnosu na ono što je sada već prepoznato kao dominantno proevropski kurs pokreta, koji simbolizuje rektor Vladan Đokić i njegov sastanak s Martom Kos, a nakon toga su usledili i dopisi da on nije predstavnik studenata - zaključio je Vuletić.

Intrige i političke igre Analitičar Marko Matić kaže za Kurir da odsustvo političkog programa i stava po najvažnijim pitanjima jasno pokazuje da su kreatori tzv. studentskog političkog projekta pokušali da građanima Srbije prodaju maglovitu političku priču iza koje se kriju isključivo privatni i uskogrupni interesi. - Kosovo i Metohija nije pitanje koje može da se ignoriše, gura u stranu i rešava političkim floskulama. Ono što je građanima Srbije potrebno jesu jasna rešenja i politički programi, a ne intrige i političke igre koje pojedincima donose dobit na račun opšteg dobra i javnog interesa - rekao je Matić.