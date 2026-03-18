sve što je srpsko njima je mrsko

Zvaničan nalog tzv. studenata u blokadi oglasio se juče povodom 22 godine od martovskog pogroma nad Srbima, koji je naišao na osudu onih koji su do skoro verovali u njih, slepo ih pratili na protestima i društvenim mrežama,

Da se sve raspada u blokaderskom pokretu dokaz su mnoge situacije, od kojih je najsvežija ona od pre nekoliko dana kada je nalog "Blokada FON" obavestio svoje saborce šta su sve navodno postigli u prethodnom periodu, što je izazvalo gnev, o čemu opširnije možete čitati KLIKOM OVDE.

Sada se dogodila slična situacija, samo sa mnogo ozbiljnijom i osetljivijom temom kao što je martovski pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Oni su naveli da je 17. i 18. marta 2004. godine, pred očima međunarodne zajednice i u prisustvu međunarodnih mirovnih snaga, širom pokrajine izbio talas nasilja koji je ostavio dubok trag u novijoj istoriji srpskog naroda. Dodali su da je od dolaska međunarodnih snaga 10. juna 1999. godine više od 220.000 Srba i drugih nealbanaca proterano sa svojih vekovnih ognjišta.

To je samo deo njihove objave o stradanju Srba zbog koje su dobili su kritike od većine onih koji su učestvovali u njihovim neretko nasilnim skupovima.

Prvi se istakao blokader Predrag Aksentijević.

"Prema podacima Humanitarian Law Center tokom sukoba na Kosovu 1998./99. poginulo je ukupno oko 12.000 Albanaca, od čega 8.000 civila i oko 4.000 boraca OVK. Da li ćete na neki način odati počast za 8.000 ubijenih nevinih ljudi? To ćete valjda "dogodine u Prizrenu"? Sram vas bilo!", - napisao je on

Zatim su se ređali komentari puni gneva, laži i mržnje:

"Uskoro će 27 godina od jednog od najstrašnijih zločina nad albanskim civilima u selu Poklek, u kome je ubijeno 23 dece, među njima i dve bebe. Hoćete li podsetiti vaskoliko srpski svet i na ovu bruku? Znam, naravno da nećete."

"Možda se zbog prevelike želje da promenite vlast, dogodilo da vlast vas promeni. Ako je uopšte bilo razloga da vas menja. Uzgred, pre pet dana je bilo 23 godine od ubistva premijera Srbije, ali vi tad niste bili rođeni. Zato dobro pamtite pogrom iz 2004. Ako, deco. Budite bednici."

"Hoćete li tako obeležavati i zločine nad Albancima na Kosovu?"

"Šta je to pogrom? Nešto iz Slobinog rečnika?"

"Šta vi pamtite udbaški balavanderi ne znate odakle ste šuplji."

"Strašno čime se vi bavite i šta pišete", deo je komentara nezadovoljnih blokadera zbog odavanja počasti srpskim žrtvama.

Zaratili i zbog Republike Srpske

Podsetimo, 9 .januara nalog blokadera sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, pokrenuo je potpuni haos na društvenoj mreži Iks (X) i posvađao one koji su bili uz njih - a sve je krenulo od njihove čestitke za Dan Republike Srpske što se protivnicima aktuelne vlasti nije svidelo!

Antisrpska histerija na Iksu je samo rasla, a sve je krenulo od Vesne Pešić.

Njoj se objava nije svidela, brutalno je izvređala čestirku "filozofa u blokadi" i nazvala ih je pokvarenjacima.

Nakon toga joj je nalog "Filozofi u blokadi" odgovorio slikom flaše alkoholnog pića - vinjaka.

To je navelo mnoge blokadere da dignu glas i protiv te prozivke, ali i same čestitke Republici Srpskoj.

Jedan od razočaranih je bivši potpredsednik DS Goran Ješić.

"Kako idioti zamišljaju da se reaguje na javnu kritiku, gluplji i odvratniji od Šešelja!", napisao je Ješić.

Opširnije o tome možete čitati KLIKOM OVDE.