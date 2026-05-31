Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je danas skupu "Srbija pobeđuje" u selu Kratovo, kod Priboja.

Na skupu pod sloganom "Srbija pobeđuje" prisutni su meštani Kratova, simpatizeri i članovi SNS iz opština Priboj i Nova Varoš, koji su se okupili da iskažu podršku politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića i lideru SNS Milošu Vučeviću.

- Hvala vam na lepom dočeku i nadam se da sam obišao gotovo sve delove, ili veće delove, ili veći deo ovog velelepnog skupa, i da vam se javim svima: hvala vam na lepom dočeku. Da vam kažem pre svega jedno veliko hvala. Hvala vama i iz Priboja, i Nove Varoši, i Prijepolja, i Sjenice, i svih ovih delova južnog dela Zlatiborskog okruga. Hvala vama, narode Srbije, na svemu što ste radili, ne što ste se samo danas okupili u ovom broju, na praznik, nego na svemu što ste izdržali i što ste sačuvali državu. Da nije bilo vas, ne bi bilo ni Srbije, ne bi uspeli da je odbranimo i da prođemo kroz sve ono što smo, nažalost, morali da prođemo prethodnih godinu i po dana i više od godinu i po dana. Hvala vam na tome. I hoću da vas zamolim, hoću da vas zamolim da nastavite sa tom borbom. Čekaju nas važni izbori- rekao je Vučević na početku i dodao:

- Obično političari uvek kažu da su izbori koji dolaze najvažniji, ali mislim da ste svi svesni da izbori koji će doći za tri, šest ili kad god već meseci će biti zaista sudbonosni za Srbiju, daćemo odlučivati hoćemo li sačuvati državu, hoćemo li nastaviti dalje da idemo napred ili će nas vratiti godinama unazad, vratiti nas tamo gde smo, nažalost, bili pre 10 i više godina. Da vam pričam šta smo sve doživeli, svi ste to videli. A doživeli smo da je neko izbacio đake iz škola, doživeli smo da je neko zabranio studentima da studiraju, doživeli smo da je neko hteo da ubije druge ljude samo zato što drugačije misle, bukvalno da ih ubije. Doživeli smo da neko tragediju koristi da pravi novu tragediju. Doživeli smo da su hteli da posvađaju unuke sa bakama i dekama, decu sa roditeljima, da se podelimo na to da li živimo u gradu ili selu, da se podelimo da li smo završili srednju ili osnovnu školu ili fakultet, da se podelimo po naciji i po veri, da se podelimo da li smo bogati ili siromašni.

Kako je rekao, na svaki način su poželeli da nas podele — i nas i državu.

- Na svaki način su hteli da nas podele i to je veliko zlo koje je neko doneo u našu državu. Nažalost, deo naroda je to prihvatio, ali većinski narod je razumeo da ovo nije pitanje jedne stranke i jednog političara niti nekih procenata i mandata, nego je pitanje bukvalno opstanka države. I zato je nama, dragi prijatelji, braćo i sestre, potrebno ujedinjenje, u svakom smislu ujedinjenje. To ne znači da svi o svemu isto mislimo i ne treba svi o svemu isto da mislimo, ali mora da postoji nešto što je nužni nivo pristojnosti i normalnosti. Ako ja različito mislim od vas ili vi od mene, to ne znači da jedan drugom treba da razbijemo glavu ili da izbacimo vam decu iz škole ili da vam zabranimo da živite ili da kaznimo nekoga ko radi samo zato što nije vas podržao ili nekog drugog. I vama hoću da kažem da čuvate jedinstvo, nemojte da dozvolite da svađaju Srbe i Bošnjake, da svađaju Srbe i Srbe, da svađaju Bošnjake i Bošnjake.

Obratio se okupljenim građanima s važnom porukom!

- Čuvajte to zato što nam podelu žele oni koji ne žele dobro državi Srbiji. I nama je potreban mir, nama je potreban mir da sačuvamo mir bukvalno na svakom santimetru našeg prostora, odnosno naše države. Mnogo muke imamo na Kosovu i Metohiji, mnogo izazova oko Republike Srpske. Moramo da budemo pametni, moramo da budemo strpljivi i da razumemo šta se dešava i da odlučujemo i glavom, naravno, slušajući svoje srce i ne stideći se svojih emocija. Mnogo volim vas, ponosan sam na ovo što smo uradili ovaj put od Kokinog broda preko Pribojske banje do Priboja. Jer ovo je važna investicija, ovo je važna investicija i za Priboj, ali i za Novu Varoš. I znam da nas čeka još puno posla - dodao je.

O investicijama u Zlatiborskom okrugu

- Razgovarao sam i sa rukovodstvom Nove Varoši, znam šta je i oko kružne raskrsnice i obilaznice i sve šta dalje treba da se radi. Mnogo nas posla čeka i nisam došao da vam kažem da je sve idealno u državi. Mnogo toga još mora da se menja i mi moramo da se menjamo, ali smo mnoge stvari popravili i danas država stoji na nogama uspravno, nije ponižena i bačena u blato. Vratili smo dostojanstvo i himne i zastave i grba i vratila se i vojska Srbije. Vratio se osećaj patriotizma, vratio se osećaj odgovornosti. Sad moramo da nastavimo, moraju i dalje da rastu i plate i penzije, moramo i dalje da ulažemo ne samo u autoputeve, nego i u lokalne puteve, kao što je važan nastavak Miloša Velikog, odnosno puta od Ivanjice preko Arilja, Ivanjice prema Sjenici, kao što je sjajna ova škola u Sjenici i nadam se da svi đaci mogu da uživaju i da je koriste - rekao je i dodao:

- I ovo što je urađeno na ovoj deonici puta, drago mi je što mogu da kažem, to je predsednik Republike naš Aleksandar Vučić obećao i to je urađeno kao što se mnoge druge stvari rade i radiće se. A od nas zavisi, a od nas zavisi koliko ćemo u tome biti uspešni. Bez vas nikada ne bi ustali. Vi ste srce i države, vi ste snaga naše stranke. A kad dođu izbori, da ih pobedimo svuda. A da vam kažem, pobedićemo svuda i to ćemo da se borimo i u Sjenici, borićemo se i u Novom Pazaru, borićemo se i u Prijepolju i u Priboju, u Novoj Varoši i u Čajetini da se borimo za najbolji rezultat. Hvala vam na svemu, spremajte se za izbore kad god da budu, da pobedimo ubedljivo, čisto i ubedljivo i da tako pokažemo Aleksandru Vučiću, ne samo da ga podržavamo što aplaudiramo, nego tako i što radimo za Srbiju. On se bori i tamo gde je najteže i razgovara sa svima s kojima treba da razgovara u svetu, ali i u državi, a i mi da odradimo i da uradimo deo posla, da preuzmemo deo odgovornosti, a ne samo da se skrivamo i da kažemo imamo predsednika Vučića, imamo ga, ali i da mi nešto uradimo za njega, tako radeći pre svega za Srbiju i za naš narod. Hvala vam puno, hvala vam na lepom dočeku. Živeo Priboj, živela Nova Varoš, živelo Prijepolje, živela Sjenica, živela Čajetina, živeo Zlatiborski okrug i živela Srbija - završio je Vučević.

Prethodno obišao crkvu Svetog Prokopija u Kratovu.