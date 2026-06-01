ŠTA SU O POJASU PRESVETE BOGORODICE REKLI BLOKADERI, A ŠTA VUČIĆ? Za njih je svetinja "primitivni fetiš" i "ogled", za predsednika VELIKA NADA I MIRNA LUKA
Svetinja, kojoj se poklonilo gotovo pola miliona Srba, sinoć je bila izložena podsmehu i "analizi" od strane gostiju emisije Utisak nedelje.
- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to. To je čist fetišizam. Pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći jeste fetišizacija u sociologiji. To je jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Marija Vasić, koja je bila i uhapšena zbog pokušaja rušenja ustavnog poretka, nakon čega je postala blokaderska ikona.
Raščinjeni sveštenik Vukašin Milić, koga blokaderski mediji uporno pokušavaju da predstave kao nekakvog stručnjaka za verska pitanja, želju Srba da se poklone svetinji nazvao je "ogledom".
- Ovo je ogled u realnom vremenu, iz sociologije, antropologije, psihologije, u konačnom i teologije.
Sa druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sa partijarhom Porfirijem dočekao ovu svetinju u Srbiji, rekao je da dolazak pojasa Presvete Bogorodice predstavlja ogromnu čast za našu zemlju.
- Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu, i verujem da će Sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo. I kako bismo bili manje izloženi napadima različitih stranih sila. I kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod. Veseli se srpski pravoslavni svete