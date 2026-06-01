Svetinja, kojoj se poklonilo gotovo pola miliona Srba, sinoć je bila izložena podsmehu i "analizi" od strane gostiju emisije Utisak nedelje.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to. To je čist fetišizam. Pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći jeste fetišizacija u sociologiji. To je jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Marija Vasić, koja je bila i uhapšena zbog pokušaja rušenja ustavnog poretka, nakon čega je postala blokaderska ikona.

Ovako Vučić, a ovako blokaderi, govore o pojasu Presvete Bogorodice

Raščinjeni sveštenik Vukašin Milić, koga blokaderski mediji uporno pokušavaju da predstave kao nekakvog stručnjaka za verska pitanja, želju Srba da se poklone svetinji nazvao je "ogledom".

- Ovo je ogled u realnom vremenu, iz sociologije, antropologije, psihologije, u konačnom i teologije.

Sa druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sa partijarhom Porfirijem dočekao ovu svetinju u Srbiji, rekao je da dolazak pojasa Presvete Bogorodice predstavlja ogromnu čast za našu zemlju.

- Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu, i verujem da će Sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo. I kako bismo bili manje izloženi napadima različitih stranih sila. I kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod. Veseli se srpski pravoslavni svete 

