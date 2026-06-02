U Beogradu je danas počela Globalna konferencija žena parlamentarki (GCWP), jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih položaju žena u politici, čiji je domaćin Narodna skupština Republike Srbije. Konferencija će trajati do 4. juna, a održava se pod okriljem Interparlamentarne unije (IPU).

Konferencija okuplja 427 učesnika iz 65 država sveta, među kojima su 206 parlamentaraca, odnosno 162 poslanice i 44 poslanika.

Glavna tema ovogodišnjeg zasedanja usmerena je na analizu napretka u postizanju rodnog pariteta, sa posebnim osvrtom na uklanjanje stereotipa i negativnih društvenih normi koje otežavaju politički angažman i napredak žena.

Skup, koji se održava u hotelu "Kraun plaza", počeo je oko 9.30 časova, a otvorila ga je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Na svečanom otvaranju obratili su se i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović, generalni sekretar IPU, Martin Čungong, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Milan Antonijević, predsednica IPU, Tulija Akson iz Tanzanije, kao i senatorka i predsednica Biroa žena parlamentarki IPU, Sintija Lopez Kastro iz Meksika.

Tokom prvog radnog dana predviđene su dve glavne plenarne sesije. Prva je posvećena uklanjanju prepreka za postizanje rodnog pariteta i primeni Akcionog plana IPU, dok će druga razmatrati uticaj rodnih stereotipa na žene različitih starosnih i etničkih grupa, migrantkinje i osobe sa invaliditetom.

U panel-diskusijama učestvovaće brojne istaknute međunarodne i domaće ličnosti, među kojima su predsednica Senata Uzbekistana Tanzila Narbaeva, predsednica CEDAW komiteta, Nahla Hajdar, kao i ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije, Jelena Žarić Kovačević.

U popodnevnom delu programa biće organizovan rad u četiri paralelne radne grupe koje realizuju IPU, UN Žene, OEBS/KDILjP i druge međunarodne organizacije. Teme će obuhvatiti angažovanje muškaraca u borbi protiv stereotipa, unapređenje ravnopravnosti u zakonodavstvu, primenu Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, kao i borbu protiv seksizma i nasilja nad ženama u parlamentima.

Održavanje ovog skupa u Beogradu predstavlja značajno međunarodno priznanje Srbiji i priliku da se u glavnom gradu okupe donosioci odluka i predstavnici parlamenata iz celog sveta radi razmene iskustava i jačanja uloge žena u političkom životu.