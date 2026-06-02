Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost najprestižnijeg ekonomskog kanala Blumberga i to u udarnom terminu. Predsednik Vučić nije se libio da Evropi objasni zašto Srbija sarađuje s Kinom i argumentima potkrepi priču o napretku naše zemlje.

Vučić je govorio o važnosti kineskih investicija u Srbiji, poput čeličane i rudnika u Boru, a posebno je apostrofirao važnost novih kineskih investicija. Podsetimo, tokom nedavnog boravka predsednika u Kini, dogovorene su nove investicije od milijardu evra.

"Odgovoriću vam na malo drugačiji način, možda i neočekivan. Umesto da se pravdam, jer nemam za šta da se pravdam, jer sam radio svoj posao, kao što su i svi drugi radili svoj posao.

Mi u Srbiji nemamo tako velike fabrike kao što su kineske, ali da, Evropljani su nam govorili da moramo da organizujemo tendersku proceduru. Na kraju, jedinu ponudu koju smo imali je kineska. Govorili su 'vi ste ruska igračka' i 'čekate pravi momenat da napadnete komšije u regionu'. Naravno da se to nije desilo, ali nam se niko nije izvinio za to. Na kraju, više nema veze s Rusijom, već sa Kinom. Sad kažu da ne idem u Kinu. Sledeći put, kada budem išao negde drugde, reći će da ne idem ni tamo. Moj i posao vlade moje zemlje je da brinemo o interesima Srbije, a ne interesima drugih naroda", rekao je Vučić za Blumberg i dodao:

"Ovo govorim jer u poslednjih pet godina nismo otvorili nijedan klaster. Šta očekujete od nas? Da umremo u tišini?"

Vučić je rekao da Srbija radi mnogo.

"Biću iskren sa vama. Diskutovali smo s Venecijanskom komisijom, iako predstavlja oruđe EU. Isporučili smo sve što su od nas tražili. U Skupštini su prihvaćeni svi njihovi predlozi što se tiče izbora. To će biti naš kurs i u buduće, da pratimo sva njihov uputstva i instrukcije. Ministarstvo finansija je pripremilo 27 predloga, prema novoj agendi. Izaći ćemo s tim u parlamentu za 10-15 dana. To znači da napredujemo".

Na kraju dela emisije koji je Blumberg objavio, Vučić kaže: