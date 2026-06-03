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Hovenijer je istakao da SAD od nove vlade očekuju da, između ostalog, preuzme ulogu u smanjenju tenzija - kako unutar Kosova tako i u regionu.

Kako je rekao, njegov utisak je da su Sjedinjene Američke Države po ovom pitanju bile dosledne i jasne.

- Žele vladu u Prištini koja će biti pouzdan partner, vladu koja će se baviti prioritetnim pitanjima kao što su jačanje demokratskih institucija, borba protiv korupcije, sprovođenje reformi upravljanja koje su predugo odlagane, kao i preuzimanje uloge u smanjenju tenzija kako unutar Kosova, tako i u regionu. Mislim da će Vašington veoma pažljivo pratiti da li će nova vlada uspeti da izabere predsednika, da formira stabilnu koaliciju i da obavlja osnovne funkcije vlasti, sa kojima se Kosovo suočavalo tokom više izbornih ciklusa u proteklih 16 meseci.

Prema njegovoj proceni, SAD su zadržale poziciju izborne neutralnosti.

- Vašington ne podržava političke partije niti kandidate na unutrašnjim izborima na Kosovu. Ono što su Sjedinjene Američke Države uradile jeste da su poslale veoma jasne političke signale o tome šta očekuju od bilo koje buduće vlade. Očekivanja se odnose na efikasno upravljanje, smanjenje tenzija unutar Kosova, posebno na severu, ali i na regionalnom nivou.

Smatram da bi svaki kosovski političar trebalo da bude u stanju da pročita te signale.

Suspenzija Strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova prošle jeseni, sa tadašnjom tehničkom vladom Aljbina Kurtija, po mom mišljenju, bila je značajna poruka. To nije bila podrška nijednoj opozicionoj stranci, već jasna poruka da je postojeće stanje neprihvatljivo za Vašington i mislim da je to važan faktor pred ove izbore - istakao je Hovenijer.

Na pitanje kako je višemesečna institucionalne blokada na KiM uticala na položaj Kosova u Vašingtonu i koje korake bi naredna vlada morala da preduzme kako bi obnovila poverenje Sjedinjenih Država, Hovenijer je odgovorio:

- Smatram da je ugled Kosova u Vašingtonu pretrpeo ozbiljan udarac tokom proteklih 16 meseci. To kažem kao neko ko je godinama ulagao u odnose između SAD i Kosova i kome je taj odnos veoma važan.

Međutim, ponovljeni izbori, neuspeh da se izabere predsednik i oslanjanje na tehničke vlade narušili su poverenje u sposobnost Prištine da ispuni neke od svojih obaveza. Vašington najbolje sarađuje sa partnerima koji su predvidivi i sposobni da sprovedu ono što obećaju.

Tu postoji i finansijska cena. Kosovo rizikuje da izgubi milione dolara ili evra iz Plana rasta Evropske unije, kao i iz drugih izvora finansiranja, ukoliko ključne reforme ne budu usvojene, a ta zakonodavna paraliza direktna je posledica institucionalnog zastoja.

Zbog toga će za obnovu poverenja biti potrebno mnogo više od reči. Nova vlada moraće da pokaže da je ozbiljna.

Moraće da pokaže da može da izabere predsednika i formira stabilnu i predvidivu koaliciju, da usvoji budžet i preduzme rane i vidljive korake ka smanjenju tenzija, kako unutar Kosova tako i u regionu, kao i da sprovede određene reforme u oblasti vladavine prava - istakao je.





Novi vanredni izbori na KiM su u nedelju 7. juna Foto: Kosovo Online

Ipak, kako je naveo, misli da postoje i dobre vesti, a to je moguća spremnost Vašingtona da se ponovo angažuje veoma realna.

- Američki zvaničnici su javno saopštili da se nadaju obnovi angažmana nakon ovih izbora i da očekuju drugačiji i pozitivniji odnos. To je nešto što bi svi trebalo da pozdravimo.

Ipak, upozorio bih da taj prostor neće ostati otvoren neograničeno dugo. Nova vlada moraće brzo i odlučno da deluje kako bi konsolidovala svoje kapacitete i počela ponovo da gradi poverenje između Kosova i njegovih partnera, uključujući i Sjedinjene Američke Države.

Takođe bih napomenuo da sve što sam rekao o odnosima sa SAD, izgleda, važi i za Evropsku uniju. I u tom slučaju nova vlada moraće da preduzme korake kako bi obnovila poverenje. Dakle, mislim da postoji stvaran rizik, a moja nada je, kao što sam rekao, da će Kosovo uspeti da formira stabilnu koaliciju.

To podrazumeva i izbor predsednika koji će biti nestranačka ličnost, sposobna da predstavlja interese države, a ne bilo koje političke partije.

Ukoliko u tome uspe, Kosovo ima priliku da igra ulogu koju želimo da ima, da bude izvor stabilnosti, izvor predvidivosti, partner Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji, kao što je to bilo i ranije, u unapređenju bezbednosti i prosperiteta regiona - rekao je bivši američki ambasador u Prištini.

Pitanje odnosa tzv. Kosova sa susedima, a posebno sa Srbijom, ima, kaže, veliki uticaj na ukupnu stabilnost i bezbednost regiona.

- Zbog toga Sjedinjene Američke Države očekuju da Kosovo igra konstruktivnu ulogu i doprinese smanjenju tenzija. Mi priznajemo i poštujemo suverenitet Kosova. Odbacujemo svaku tvrdnju da je Kosovo bilo šta drugo osim onoga što jeste – suverena, nezavisna i multietnička država. Ali Kosovo može da nastavi da ostvaruje svoje strateške ciljeve kroz partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom, a to će doneti stabilnost, odnosno veću stabilnost regionu.