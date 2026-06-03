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Odbrana generala Ratka Mladića iz komiteta UN do sada nije dobila nikakav odgovor na pismo koje je uputila u vezi sa odbijanjem Haga da on bude pušten na lečenje u Srbiju, a ovo pitanje će biti otvoreno na sednici Saveta bezbednosti UN-a o radu Mehanizma 12. juna, rekao je generalov sin Darko Mladić.

- Srbija će tada izneti svoj stav. Hoće li biti (ministar pravde) Nenad Vujić ili neko drugi, videćemo, ali Srbija će svoj stav da iznese na tom zasedanju i ta pozicija neće biti ništa drugačija nego ranije, možda i nešto oštrija - rekao je Darko Mladić u izjavi za Srnu.

On je naveo da se sa ocem čuo ranije danas i da je general vrlo slab, jako teško govori i suštinski nema neke promene u odnosu na ranije stanje.

Darko Mladić je naveo da će naredne nedelje generala posetiti supruga, koja je i sama ovih dana imala zdravstvenih problema.

Mladić je ponovio da je u medicinskoj dokumentaciji koju su porodica i odbrana dobili iz Haga konačno i tamošnji neurolog napisao pošten izveštaj i stanje kakvo jeste, ali da ne veruje da će to imati ikakav uticaj na stav sadašnjeg rukovodstva Mehanizma.

Na pitanje da li bi odbrana i porodica taj izveštaj mogli poslati kao dopunski Komitetima UN, Mladić je rekao da se može pridodati, ali da nema potrebe.

- Suštinski to je ono što smo mi već priložili. Tehnički, mogli bismo, ali u praksi bi nam to dodatno vreme potrošilo, što nam sada nije u interesu - zaključio je Darko Mladić.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom njegom.