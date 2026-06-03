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Ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Konrad izjavila je da po pitanju evrointegracija Srbija ima ogroman potencijal, kvalifikovanu radnu snagu i dodala da joj je potrebna veća dinamika. Konrad je navela da nisu tačne ocene da su poruke EU o proširenju samo političke floskule.

- To nisu uobičajene ili prazne floskule. Kad mi kao Nemačka ili Evropska unija kažemo: 'Mi želimo da zemlje Zapadnog Balkana budu u Evropskoj uniji', i to sve države i mi to godinama ponavljamo, naravno, to pokazujemo i kroz pretpristupnu pomoć - istakla je Konrad za RTS.

Naglasila je da su reforme ključne za napredak ka članstvu, ali i da postoje mogućnosti za postepeno približavanje zemalja regiona Evropskoj uniji kroz delimičnu integraciju u jedinstveno tržište i mehanizme poput SEPA sistema plaćanja.

Na pitanje gde se Srbija nalazi u evropskoj jednačini, Konrad je rekla da Evropska komisija svake godine procenjuje napredak zemalja kandidata.

- Srbija ima ogroman potencijal, kvalifikovanu radnu snagu. Potrebna je veća dinamika - rekla je Konrad.

Dodala je da se nijedna zemlja ne nalazi u "čekaonici", već da svaka ima priliku da napreduje sopstvenim tempom.

Konrad je istakla da su za napredak Srbije ka članstvu važne funkcionalne institucije i vladavina prava.

- Postoje očekivanja vezano za funkcionalnost institucija, vladavinu prava. To nam kažu i nemačke kompanije koje posluju u Srbiji. Dakle, potreban je kompletan paket - naglasila je Konrad.

Govoreći o Planu rasta za Zapadni Balkan, nemačka ambasadorka poručila je da isplata sredstava zavisi isključivo od sprovođenja dogovorenih reformi.

- Ima toliko sredstava koliko je sprovedeno reformi. To nije pitanje geopolitike, nego pitanje da li su dogovorene reforme sprovedene - navela je Konrad.