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Košta je, posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na zajedničkoj konferenciji za medije u Palati Srbija, dodao da proširenje predstavlja geostratešku neophodnost za Evropu, ali ističući da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja.

- U ovo vreme neizvesnosti i ekonomske nestabilnosti, sada više no ikada, proširenje ne predstavlja samo mogućnost, već geostratešku neophodnost za Evropu. To je ulaganje u mir, stabilnost i bezbednost, kao i prosperitet našeg kontinenta, u korist svih građana Evrope, kao i u korist građana Srbije - rekao je Košta .

Naglasio je da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja i da je put pred Srbima zahtevan, ali da je putanja jasna i da se treba fokusirati na tri glavna prioriteta.

- Prvo, negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. One su ključne kako za bezbednost, tako i za ekonomski prosperitet. Dijalog između Beograda i Prištine i puno sprovođenje Ohridskog sporazuma su ključni u tom pogledu. Pod dva, usklađivanje sa politikama i vrednostima EU, naročito sa našom zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom. To nisu samo principi kojih se držimo, one čine sam temelj evropskog projekta i našeg partnerstva sa Srbijom - poručio je.

Kao treći prioritet, Košta je naveo realizaciju aktuelnih reformi, navodeći da su neophodne za napredak na putu ka pristupanju EU.

- Mi vas podstičemo da nastavite da ubrzano radite na reformama u tri važne oblasti, kao što ste spomenuli - vladavinu prava, uključujući sprovođenje preporuka Venecijanske komisije o zakonima koji se tiču pravosuđa, odnosno sudstva i tužilaštva; zatim sloboda medija, gde treba osigurati stvaranje jednog povoljnog ambijenta za medije i osnivanje novog Saveta REM-a na transparentan i inkluzivan način. I konačno, reformisanje izbornog okvira u skladu sa preporukama ODIHR-a pre narednih izbora - rekao je Košta.

1/78 Vidi galeriju Predsednik Vučić i Antonio Košta u Palati Srbije Foto: Ilija Ilić

On je naveoi da proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji zahteva celokupnu mobilizaciju srpskog društva i istakao da Srbija ima podršku EU na putu evrointegracija.

- Mi vas podržavamo u naporima da se Srbija približi članstvu u Evropskoj uniji. To je naš zajednički cilj, to nije Srbija na jednoj strani, a Evropska unija na drugoj. Evropska unija ostaje najznačajniji partner Srbije u trgovini, investicijama i pre svega u jačanju demokratskih institucija. Mi želimo i spremni smo da učinimo više, ali moram da budem jasan, tempo napretka zavisi od same rešenosti Srbije. Vrata Evropske unije ostaju otvorena, ali prostor za odlučne akcije je sada. Siguran sam da ćemo zajedničkim radom, na iskren način, postići naš cilj kako bismo osigurali da Srbija postane punopravna članica Evropske unije - ekao je Košta.

Antonio Košta, koji boravi u poseti Zapadnom Balkanu, juče je doputovao u Beograd, a jutros se sastao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Palati Srbija. Posle Beograda Košta ide u Tivat, gde će kopredsedavati Samitom EU-Zapadni Balkan.

Predsednik Vučić je na zajedničkoj konferenciji za medije, odgovarajući na pitanja novinara rekao da će ići na samit u Crnoj Gori.